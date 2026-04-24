Brasil sufre nuevo dolor de cabeza antes del Mundial: figura no sería convocado

El central brasileño Éder Militão sufre una lesión muscular, informó este jueves el Real Madrid, la cual podría mantenerlo varias semanas alejado de los terrenos de juego, a menos de dos meses para el inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

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"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda", informó el Real Madrid en un comunicado.

El equipo merengue no precisa el tiempo de baja limitándose a afirmar que el jugador está pendiente de evolución, pero, según la prensa española, el brasileño podría estar varias semanas de baja.

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Militão se lesionó el martes en el partido de Liga que el Real Madrid ganó al Alavés.

Se trata de la tercera lesión muscular del brasileño en lo que va de temporada, tras la que sufrió en noviembre, por la que se perdió dos partidos, y la que tuvo en diciembre.

Entonces sufrió una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda que le afectó a un tendón por la que estuvo en el dique seco cuatro meses.

Militão había vuelto hace apenas un mes para volver a caer ahora a menos de dos meses para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

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Junto al brasileño, el Real Madrid también anunció que el centrocampista turco Arda Güler sufre una lesión "una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha".

El equipo blanco tampoco precisa el tiempo de baja, pero, según la prensa local, el internacional turco también estará varias semanas de baja.