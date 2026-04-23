Revancha de Luis Sinisterra en Brasil: Cruzeiro confirmó buena noticia

Sin duda alguna, el tema con Luis Fernando Sinisterra no es para nada sencillo en la temporada. Desde su experiencia en Bournemouth, las lesiones lo empezaron a complicar y ahora desde que el Cruzeiro depositó la confianza en ficharlo para disputar el Brasileirao, el extremo de Santander de Quilichao, Cauca no ha podido mantenerse.

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Las lesiones nuevamente se han convertido en el principal enemigo de Luis Sinisterra que no ha podido tener constancia en esta temporada y que también perdió oportunidades claras de ser convocado para la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.

Infortunadamente, el 2 de febrero, Luis Sinisterra sufrió una lesión muscular en el partido entre el Mirassol ante el Cruzeiro. El colombiano entró en el segundo tiempo y tuvo un golpe en el muslo que impidió que estuviera en las siguientes fechas. Sinisterra se perdió partidos importantes de la temporada, la Copa Libertadores en sus primeras dos jornadas y, además, a su anterior entrenador, Leonardo Jardim.

LA BUENA NOTICIA QUE RECIBIÓ LUIS SINISTERRA EN LA TEMPORADA

Esta será una temporada rápida por la necesidad de correr por el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Tantos partidos en pocos días pueden complicar a Luis Sinisterra que es propenso a las lesiones. El extremo se lesionó el 2 de febrero y dos meses y medio regresó a la convocatoria.

No solo volvió a estar en una concentración, sino que alcanzó a sumar 22 minutos cuando entró a los 68’ con un partido ante el Goiás que iba 1-1 en la Copa do Brasil. El extremo no alcanzó a aportar su fútbol o ese atrevimiento en la banda, tal vez por no arriesgar por una posible lesión que lo pueda dejar más tiempo afuera de las canchas.

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Además, se viene un Mundial y si está en forma y sumando minutos, Néstor Lorenzo podría poner sus ojos en el extremo para convocarlo en dado caso, pues, es uno de los futbolistas que ha estado en el proceso de Selección Colombia y que el entrenador argentino ha lamentado en varias ocasiones sus ausencias.

¿LUIS FERNANDO SINISTERRA ESTARÁ EN EL MUNDIAL?

Son 26 jugadores los que puede convocar el entrenador Néstor Lorenzo para este Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. A falta de dos meses para que arranque la Copa del Mundo, el argentino tendrá que definir esa lista el primero de junio.

En ese sentido, si Luis Sinisterra regresa a su mejor nivel y si esquiva las lesiones que lo han mermado en varias ocasiones sumando minutos y regularidad, el extremo ex Bournemouth podría estar en la lista de convocados para el seleccionado cafetero.

Luis Sinisterra tendrá que sumar una gran cantidad de minutos en cancha, seguramente, en su mayoría arrancando como suplente en Cruzeiro para ganarse su espacio en la Selección Colombia. La última palabra será de Néstor Lorenzo si está en forma Sinisterra.

LUIS SINISTERRA, A CONVENCER A NUEVO TÉCNICO EN CRUZEIRO

La temporada en el 2026 arrancó con Luis Sinisterra bajo las órdenes de Leonardo Jardim, entrenador que confió también en Néiser Villarreal para ficharlo en este año. Sinisterra se perdió la salida de Jardim del banquillo y ahora tendrá que ganarse la confianza y la titularidad de Artur Jorge.

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Por lo menos, es positivo que el entrenador portugués haya tenido en cuenta a Luis Sinisterra en este compromiso de la Copa do Brasil. Seguramente, el extremo colombiano irá volviendo poco a poco a la dinámica en este tipo de partidos que no son tan exigentes como el Brasileirao.