Brasil tomó decisión con Ancelotti antes del Mundial: se hará oficial en febrero

Carlo Ancelotti ganó todo por donde pasó en los banquillos de la Serie A, de la Ligue 1, de la Premier League y de la Liga de España. Tras una etapa exitosa en el Real Madrid, la posibilidad de tomar una selección por primera vez en su trayectoria se cumplió de manera inesperada.

Brasil, que en su historia casi nunca ha tenido entrenadores internacionales, tomó la decisión de nombrar a Carlo Ancelotti como el director técnico. El italiano ya selló la clasificación para la Copa del Mundo de 2026 afrontando las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora apuntan a hacer un buen papel en el Mundial con la necesidad de volver a ganar un título después de 24 años de sequía.

La apuesta es grande con un director técnico italiano para revolucionar y cambiar completamente la historia reciente de la selección de Brasil. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no vio problemas en la llegada de ‘Carletto’ que tendrá que convencer en su primera experiencia en selecciones frente a Marruecos, Haití y Escocia.

LA DECISIÓN DE BRASIL CON CARLO ANCELOTTI ANTES DEL MUNDIAL

Al parecer con lo visto en los amistosos y Eliminatorias, Carlo Ancelotti ya ha convencido a todos en Brasil. Quieren apuntarle al Mundial y depositan la confianza en el italiano que tendrá que hacer un buen papel. Por esta razón, la CBF avanza en las negociaciones para renovar el contrato del ex Real Madrid hasta el 2030.

Lleva menos de un año y ya ha maravillado tanto que quieren mantenerlo sin importar lo que pase en la Copa del Mundo. El presidente de la CBF, Samir Xaud quiere dejar sellada la renovación de Carlo Ancelotti hasta 2030. Es decir, estará por cuatro años más dentro de la selección de Brasil.

Cahe Mota, de Globo Esporte afirmó que, tanto el entrenador como la CBF ya habrían llegado a un acuerdo para seguir por cuatro años más hasta 2030. Sin duda alguna, el objetivo será ganar el Mundial para hacerse aún más inalcanzable en la historia de la Copa del Mundo.

Todo parece indicar que el contrato de Carlo Ancelotti con la selección de Brasil se podrá dar a partir de febrero. Este será el mes clave para que se confirme oficialmente la continuidad del italiano meses antes de que se lleve a cabo la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Con esta noticia, la pretensión es clara por parte de la selección de Brasil. Hacer un proyecto a largo plazo para afrontar el Mundial, la Copa América de 2024 y el Mundial de 2030. ‘Carletto’ tendrá que responder también con resultados a la confianza que le han depositado desde la CBF.