Brasil vs Argentina EN VIVO, 22 de febrero: hora y canal Sudamericano Femenino Sub-20

Se juega la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20 con un vibrante partido que espera dar de qué hablar en busca de los cuatro cupos de clasificación para el Mundial de Polonia que se disputará en septiembre.

Vea también: Jarlan Barrera tendría nuevo club en el exterior: ¿Se acaba la novela?

Un clásico sudamericano entre Brasil y Argentina que promete bastante, especialmente por el duelo que tuvieron en la fase de grupos. Brasileñas y argentinas se midieron por el Grupo B en un duelo complejo para las dos selecciones, pero, que de manera agónica terminó favoreciendo para la ‘Albiceleste’ con gol de Kishi Núñez.

Sin embargo, en el Hexagonal Final la cosa puede ser completamente distinta con necesidades para ambas selecciones. Por los lados de Brasil, si suman de a tres quedarán listas para el Mundial con nueve unidades, mientras que Argentina quedaría con apenas una unidad.

En el caso de que Argentina se lleve la victoria, llegarían a cuatro unidades muy cerca de sellar la clasificación para el Mundial. En estos momentos, las argentinas están en la cuarta casilla que les daría la entrada a Polonia en septiembre. La caída podría poner en riesgo las ilusiones albicelestes dependiendo de lo que pase en los otros partidos de la jornada.

Le puede interesar: Minnesota debutó sin James en la MLS 2026: así les fue

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BRASIL Y ARGENTINA POR EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 ESTE DOMINGO 22 DE FEBRERO

El partido del Hexagonal Final de la tercera jornada entre Brasil y Argentina promete mucho. El clásico sudamericano se jugará a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia y 8 de la noche de Argentina y Brasil. Se podrá ver el juego por la app del Canal RCN y por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE BRASIL VS ARGENTINA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Lea también: [Video] Jordan Parra ganó oro para Colombia en el Panamericano de Ciclismo de Pista

Bolivia y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.