Brasil vs. Haití: Inteligencia artificial predice marcador exacto

Este viernes 19 de junio, la selección de Brasil se va a enfrentar con Haití por la segunda jornada del grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El combinado brasileño, en la primera fecha, no pudo sumar de a tres. El equipo que es dirigido por el italiano Carlo Ancelotti sigue generando dudas en muchos de sus hinchas. Neymar no podrá estar en este juego.

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Brasil es favorito para llevarse el triunfo

En el papel, la selección sudamericana es clara favorita para llevarse la victoria, esto por historia y por una superioridad categórica en la nómina. Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.



Haití tratará de hacer todo lo posible por dar el golpe sobre la mesa y sacar, por lo menos, un empate ante una Brasil que está lejos de mostrar su mejor fútbol. Cabo Verde, por ejemplo, en la primera jornada, empató sin goles con España.

La IA analiza el juego

En el ambiente hay mucha ansiedad entre los hinchas brasileños. Aunque son claros candidatos para llevarse el triunfo, muchos se preguntan por cuál será el marcador final. Pues bien, esta cuestión la resolvió la inteligencia artificial. La predicción fue contundente:



“Brasil empató 1-1 vs. Marruecos en el debut y quedó 3.º del Grupo C con 1 punto. Ancelotti fue criticado por el 11 inicial y Casemiro/Paquetá sufrieron antes del descanso. Hoy no estará Neymar por lesión en el gemelo, así que el peso ofensivo recae en Vinicius Jr. y Raphinha. Brasil necesita los 3 puntos sí o sí para no depender de otros”, indicó la IA.

Resultado, según la IA

“Haití cayó vs. Escocia en su vuelta a mundiales después de 52 años. Dejó imagen de equipo ordenado, físico y que compite cada pelota, pero generó poco arriba. El equipo sabe que sumar ante Brasil sería histórico”, añadió.



“Brasil tiene plantel superior y juega en Filadelfia ante mucho público brasileño. Haití se cierra bien, pero si Brasil abre el marcador temprano, el partido se quiebra. Ancelotti debería meter más equilibrio con Fabinho y Matheus Cunha como en el 2.º tiempo vs. Marruecos. Mi predicción: Brasil 4 - 0 Haití”, sentenció.