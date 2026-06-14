Brasil y Marruecos no pasaron del empate en partidazo por el Grupo C

Sin duda alguna, el partido entre Brasil y Marruecos era uno de esos en la primera ronda que prometía bastante. Por un lado, se trata de un seleccionado que sabe lo que es ganar mundiales en cinco oportunidades, mientras que, en el otro lado, un combinado marroquí que está empezando a hacer su historia mundialista.

Marruecos ya es una realidad después de lo hecho en el 2022 cuando fueron terceros y revolucionaron al mundo, dado que dieron otro golpe de autoridad en la Copa del Mundo Sub-20 en 2025 ganando con comodidad frente a Argentina para ser campeones.

Una generación que dará de qué hablar y, por ese título, acercaron a Mohamed Ouahbi, quien fue el entrenador campeón de ese Sub-20. Ahora con Ouahbi como seleccionador, la convocatoria se basó con jugadores de experiencia y otros que vienen de atrás como figuras de ese certamen juvenil.

Un empate a un tanto que pudo tener a un ganador por ser un partido que tuvo un tiempo para Marruecos y un segundo tiempo para Brasil. Ismael Saibari puso el primero para los africanos y Vinícius Júnior igualó en el cuadro sudamericano.

EMPATE A UN TANTO DESDE EL PRIMER TIEMPO

Veinte minutos de puro fútbol para Marruecos que inquietó bastante gracias a la presión que ejercía y que impedía que Brasil pudiera salir de su propio campo de juego. Los brasileños apenas pudieron llegar con Igor Thiago y un cabezazo que no encontró portería.

Carlo Ancelotti metió a Roger Ibáñez de lateral derecho y fue una invitación para que atacara Marruecos por el costado izquierdo. Azzedine Ounahi fue una amenaza, al igual que Brahim Díaz por el centro del campo y Achraf Hakimi. Ibáñez, que normalmente juega de central estuvo incómodo.

Con mucho espacio que dio Brasil a los 21 minutos se rompió el juego con un pase entre líneas de Brahim Díaz para encontrar a Ismael Saibari del PSV Eindhoven. Alisson Becker achicó para cortar la intención africana y se encontró con una definición estelar picando la pelota por encima del golero del Liverpool.

Sin embargo, la victoria de Marruecos no duró mucho. Brasil se soltó y buscó acercarse al arco rival de Yassine Bounou. Justamente, sobre los 32 minutos, Bruno Guimaraes jugó con Vinícius Júnior que sacudió la portería marroquí con un disparo al palo más lejano. Un remate imparable por la fuerza y la velocidad que tomó el balón.

Antes de finalizar la primera parte, Brasil pudo anotar el segundo tanto después de un centro para Lucas Paquetá que remató de manera acrobática y Yassine Bounou evitó el gol.

REPARTO DE PUNTOS ENTRE BRASIL Y MARRUECOS

Carlo Ancelotti movió al equipo para el segundo tiempo con los ingresos de Fabinho por Casemiro y Danilo por Roger Ibáñez. Estos ingresos fueron determinantes para tapar la banda que dudó bastante con Ibáñez y le dio un mejor equilibrio en el mediocampo con el ingreso de Fabinho.

Brasil llegó por pelotas quietas y con un centro de Raphinha para la cabeza de Marquinhos que conectó y la zaga defensiva despejó la pelota para evitar el peligro. El extremo del Barcelona estuvo cerca de marcar el segundo tanto después de un remate cruzado que se paseó por toda el área y no encontró rematador.

Matheus Cunha entró al campo de juego en lugar de Igor Thiago y salió bastante del área para pivotear y crear juego. De hecho, ayudó a taponar la banda derecha de Marruecos, izquierda de Brasil. La más clara fue de Raphinha a falta de siete minutos para el final por un pase corto de Issa Diop, pero Yassine Bounou llegó primero a rechazar.

Agregaron diez minutos con intentos de Brasil por anotar el segundo, pero en el ataque siempre estuvo Yassine Bounou que despejó con los puños y salvó un remate de Danilo para evitar la derrota. Todo terminó en igualdad a un tanto a la espera de lo que pase más tarde entre Haití y Escocia.

¿QUÉ VIENE PARA BRASIL Y MARRUECOS EN LA COPA DEL MUNDO 2026?

Sin duda alguna, sacar la ventaja era lo ideal para encaminar la clasificación, dado que ahora clasificarán ocho mejores terceros y un triunfo puede ser esencial en esa tercera plaza. Para Brasil lo necesario es ser líder, o por lo menos eso dicta la historia y experiencia. Así las cosas, buscará su primera victoria frente a Haití el 19 de junio en Filadelfia.

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Por su parte, Marruecos también espera emular lo hecho en el 202 cuando fue semifinalista. Con la experiencia y mucha juventud de la selección Sub-20, ganar en la próxima fecha será esencial para ese cometido. Enfrentarán a Escocia en Boston en la segunda fecha.