[VIDEO] Vinícius mete a Brasil en partido: golazo descomunal para igualar vs Marruecos

Brasil salió del dominio de Marruecos en un partido en el que los marroquíes se impusieron con un golazo de Ismael Saibari. Un estadio que enloquecía cada vez que los africanos tenían el balón.

Unos primeros veinte minutos en los que Brasil no había podido acercarse al arco de Yassine Bounou por la gran presión por parte de los marroquíes que no dejaron transitar a los sudamericanos con la comodidad deseada.

Vinícius Júnior no tenía ese mismo picante para acercarse al arco, ni tampoco Raphinha. Igor Thiago cabeceó mal en una chance clara para poder sacar ventajas, y eso lo pagó cargo Brasil con el gol de Ismael Saibari.

Sobre los 21 minutos, Ismael Saibari aprovechó una gran habilitación de Brahim Díaz para englobar la pelota por encima de Alisson Becker. Tomaron a Brasil desconcentrados y eso fue un envión para que Carlo Ancelotti y sus dirigidos salieran al ataque.

EL GOLAZO DE VINÍCIUS JÚNIOR PARA EMPATAR

Después del gol de Marruecos, Brasil intentó soltarse para llegar al arco custodiado por Yassine Bounou. Sin embargo, la claridad no acompañó a la 'Canarinha' que tampoco encontraba los espacios para hacer daño.

No fue sino hasta los 32 minutos cuando un pase clave de Bruno Guimaraes encontró a Vinícius Júnior que inventó una jugada personal. Con un recorte sacó un disparo al palo más lejano de Yassine Bounou para marcar la igualdad.

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Un empate que dio respiro a Brasil que debía arriesgar más para acercarse al empate. Lo consiguió a través de Vinícius Júnior para darle tranquilidad a un Carlo Ancelotti que estaba llevado por los nervios de este estreno complicado ante una de las grandes revelaciones como Marruecos.

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