FIFA vetó a Egipto en el Mundial: las dos exigencias claras

Aparte de lo deportivo en este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, las polémicas no han estado alejadas de la fiesta mundialista. Varias selecciones se han visto perjudicadas por situaciones políticas como Irán, Irak, la ausencia del mejor árbitro de África que no pudo entrar a territorio norteamericano y, ahora, un veto a Egipto.

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La selección de Egipto espera su turno para debutar en un grupo en el que enfrentarán a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán. Antes de afrontar estos partidos y de debutar frente a los belgas, el seleccionado egipcio recibió un veto por parte de la FIFA por culpa de la camiseta y el nuevo diseño que lucirán para este certamen.

Egipto es una de las selecciones de la que se tiene mucha expectativa por la presencia de Mohamed Salah y Omar Marmoush que son los dos referentes del seleccionado africano. Antes de su debut, tendrán que resolver y cumplir con las dos exigencias que les puso el ente que reglamenta estas competencias.

EL VETO DE LA FIFA A EGIPTO

Previo al debut mundialista, la Federación Egipcia de Fútbol notificó por medio de un comunicado que la FIFA había vetado a la camiseta del combinado africano por el uso de siete estrellas que acompañan el escudo y, además, por el color de los dorsales.

Bajo ese panorama, el ente que regula las competencias mundiales del balompié indicó que Egipto tendrá que quitar las estrellas del escudo y cambiar el color de la numeración. Las siete estrellas que acompañan a la indumentaria egipcia es lucir con orgullo los títulos que han ganado en la Copa Africana de Naciones.

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En un torneo como este, es imposible que las selecciones utilicen camisetas con estrellas añadidas por haber ganado copas externas al Mundial. La FIFA solo permite que las naciones que han sido campeonas del mundo tengan ese acompañamiento en la indumentaria.

El otro tema es el de los dorsales. La numeración es dorada y no se alcanza a ver con tanta facilidad. Por esta razón, la FIFA les pidió que cambiaran esos detalles antes del arranque mundialista que será el lunes 15 de junio contra Bélgica.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.