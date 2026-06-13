Brasil y Marruecos se estrenan en el Mundial: nóminas confirmadas

Uno de los partidos más vibrantes del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México es nada más ni nada menos que Brasil enfrentando a Marruecos en la primera fecha del Grupo C. Carlo Ancelotti tendrá su primer examen mundialista, al igual que Mohamed Ouahbi que tomó el cargo supliendo a Walid Regragui.

Lea también Millonarios habría tomado decisión con importante jugador: saldría como agente libre

Para este primer partido, y, seguramente para el segundo, Brasil no podrá contar con Neymar Jr que todavía no ha hecho ejercicios con el grupo, pese a ya haber recibido el alta médica.Por su parte, Marruecos sí tendrá a grandes figuras como Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Noussair Mazraoui, entre otros.

Carlo Ancelotti sueña con conseguir su primera victoria desde que tomó las riendas de una selección. Para este encuentro, saldrá con lo mejor de su nómina, y con una delantera que genera susto en cualquier rival con Vinícius Júnior y Raphinha liderando el ataque.

Marruecos, que se estrena con Mohamed Ouahbi como seleccionador también tiene un gran equipo para intentar dar el golpe ante la pentacampeona del mundo. Además, los marroquíes se encomiendan en la presencia de Brahim Díaz que será la gran estrella del seleccionado africano.

ALINEACIONES DE BRASIL VS MARRUECOS

Sin Neymar que sigue dando dolores de cabeza después de la convocatoria por su estado físico, está la gran preocupación de Carlo Ancelotti. El astro brasileño podría regresar en la tercera fecha, pues todavía es duda para enfrentar a Haití en el segundo encuentro mundialista.

Lea también Campeón de Libertadores con Nacional sueña con volver al club: hay luz verde

Y es que, Carlo Ancelotti quiere tener un cerrojo en la defensa conociendo la habilidad de Brahim Díaz a quien dirigió en el Real Madrid. Por esta razón, saldrá con centrales de mucha categoría como Marquinhos y Gabriel Magalhaes, además de Roger Ibáñez que en esta ocasión estaría por la banda derecha.

Otra de las sorpresas que da Carlo Ancelotti es la de Igor Thiago que será el encargado como referente de ataque. El delantero que es figura en la Premier League le ganó la posición a Matheus Cunha. Así las cosas, la selección de Brasil saldrá con el siguiente onceno:

Alisson; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Douglas Santos Roger Ibáñez; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinícius, Raphina e Igor Thiago.

Mientras tanto, Marruecos no tiene mayores novedades. Se mantienen los jugadores de mayor reconocimiento como Yassine Bounou en la portería, Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui de laterales. También, Azzedine Ounahi que fue una de las revelaciones del Mundial 2022.

Lea también Escándalo en el Mundial tras millonario robo a la Selección de Inglaterra

La creación estará en los pies de Ismael Saibari, un volante del PSV Eindhoven que fue una de las grandes figuras de la Eredivisie de Países Bajos. Brahim Díaz estará seguramente por uno de los costados. Bajo ese panorama, esta es la nómina:

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Ayoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz

SIGA EN VIVO BRASIL VS MARRUECOS