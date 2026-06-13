Campeón de Libertadores con Nacional sueña con volver al club: hay luz verde

Hace una semana, Atlético Nacional jugó la final de la Liga BetPlay contra el Junior de Barranquilla. Un desenlace en el que infortunadamente, el cuadro antioqueño se quedó sin nada en este primer semestre del 2026, pese a las ilusiones que había en la hinchada y en los jugadores.

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Como resultado, Diego Arias dejó el cargo de director técnico después de las críticas que ha tenido que aguantar en un semestre sin competencias internacionales y en la que solo tenían como consuelo pelear por quedar campeón. Ese intento acabó con el Junior.

El mercado de fichajes está por abrir y Sebastián Pérez, un referente de Nacional en la época de la Copa Libertadores 2016 dejó claro su interés de regresar al Fútbol Profesional Colombiano y volver a defender la camiseta antioqueña. A sus 33 años, ese sueño podría hacerse realidad.

SEBASTIÁN PÉREZ Y SU ANHELO DE REGRESAR A NACIONAL: “LO QUE VIVÍ EN EL CLUB NADIE LO VA A BORRAR”

En entrevista con El Colombiano, Sebastián Pérez, actual jugador del Casa Pia de Portugal en donde es capitán dejó entrever su anhelo de volver a defender los colores verdiblancos de Nacional. Quedó campeón de la Copa Libertadores y el volante que también jugó en Boca Juniors reconoció que ha habido contactos.

Tras el final de la temporada, Sebastián regresó a Medellín para el merecido descanso de un arduo año en el que quedaron al borde del descenso en la casilla 15. El mediocampista afirmó que ha habido conversaciones con Nacional, “la verdad, siempre llaman y siempre preguntan. Desde que me fui al exterior han existido contactos y siempre voy a ser un agradecido con Nacional por todo lo que me dio”.

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Sin embargo, reconoció que, “obviamente no es fácil, no es solo decir ‘quiero volver y ya’; se tienen que alinear muchas cosas: el técnico de turno, las pretensiones de los clubes... Cada año está latente la posibilidad, pero hoy no puedo confirmar nada. Sigo al verde en el exterior como un hincha más, lo que viví en ese club nadie lo va a borrar”.

Ahora con el mercado de fichajes abierto, Nacional podría tomar la decisión de recurrir a la experiencia en el mediocampo de Sebastián Pérez que sí estaría interesado en reforzar al cuadro antioqueño. Habrá que esperar los movimientos que hagan después de Diego Arias que ya no está en la dirección técnica.

EL FUTURO DEL BANQUILLO DE NACIONAL: SEBASTIÁN PÉREZ SE REFIRIÓ A DIEGO ARIAS Y REINALDO RUEDA

Aunque se fue sin competencias internacionales y sin una Liga BetPlay, Diego Arias dejó buenas estadísticas en la institución antioqueña. Haber perdido la final y de la manera como sucedió todo acabó con la credibilidad que podía tener el exjugador que compartió con Sebastián Pérez en el mediocampo.

Sebastián se refirió a su corta experiencia en el banquillo de Nacional, “con Diego tengo una gran relación. Sigue siendo un técnico joven y cuando asumes una responsabilidad tan grande como dirigir al equipo más grande del país, se te exigen resultados mucho más rápido. Para mí no fue un fracaso total, el equipo mostró buen fútbol.

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Lastimosamente en Nacional puedes hacer una campaña extraordinaria, pero si no ganas la final, se te va a cobrar. Hubo mala suerte en la vuelta aquí en el Atanasio: dos balones en el palo en el primer tiempo y el penal fallado. Si ese penal entraba, la historia habría sido otra. Faltó esa cuota de suerte que se necesita en las finales”.

La afición se ilusiona con Reinaldo Rueda. No obstante, Sebastián Pérez dejó un mensaje claro sobre el entrenador que ganó la Libertadores en 2016, “el hincha debe ser realista; lo que fue, ya pasó y los contextos cambian, pero el profe Reinaldo es una persona muy ganadora. En cuanto a experiencia, tanto hinchas como dirigentes le van a aguantar mucho más si los resultados no acompañan al principio.

Yo lo conozco muy bien y sé cómo maneja el camerino. Hoy el tema psicológico y mental es fundamental, porque calidad en la plantilla actual hay de sobra. Lo clave es hacer grupo, hacer amigos y tirar todos para el mismo lado, que fue lo que nosotros hicimos en el 2016. Si el profe llega, va a aplicar eso”.