Brayan 'Coco' Perea regresó y ya fue anunciado por su nuevo equipo

Los futbolistas colombianos siguen dando de qué hablar en el presente mercado de fichajes que se está llevando a cabo tras la finalización de la Copa Mundial 2026, ya que ahora los clubes si están intensificando sus labores para contratar en el retorno a los trabajos de pretemporada.

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Es precisamente Brayan 'Coco' Perea uno de los jugadores que se roba el protagonismo, ya que a pesar de contar con unos años de carrera deportiva bastante discreta, se sigue moviendo en el mercado, aunque en ligas poco convencionales, tal como lo es la de la primera división de Vietnam, la cual será su nuevo reto.

Brayan 'Coco' Perea jugará en Vietnam

El delantero caleño de 33 años ha contado con una trayectoria llena de bastantes cambios, subidas y bajadas de nivel deportivo que lo han llevado por distintos rumbos con el fin de poder encontrarse con el gol, que es para lo cual se preparó desde siempre y por lo cual lo buscan los equipos.

El futuro de Perea desde que debutó con Cali fue bastante prometedor, habiendo incluso tenido la opción de formar parte de la Selección Colombia Sub 20 y, posteriormente, dar un salto enorme hacia el fútbol de Europa para jugar con la Lazio.

Sin embargo, nunca logró consolidarse con el cuadro italiano y lo empezaron a "rotar" por varios equipos en busca de que obtuviera el nivel que se esperaba, habiendo llegado hasta Bulgaria, la segunda división de Italia, Tailandia y ahora hasta Vietnam, en donde jugará con Cong An Ha Noi FC.

Perea viajó con su representante hasta el continente asiático para ultimar detalles con Cong An Ha Noi FC, realizando sus respectivos exámenes médicos para posteriormente llevar a cabo la firma del contrato.

¿Cómo le fue a Brayan Perea con su último equipo?

Perea arriba a la primera división de Vietnam desde la primera de Tailandia, donde jugó con Port FC desde la temporada 2025/26, sumando un total de 28 partidos, más de 1.700 minutos en los cuales se pudo reportar con 10 goles y 4 asistencias.

Última vez que Brayan Perea jugó en Colombia

La última vez que se vio al atacante caleño en el Fútbol Profesional Colombiano fue vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe, el cual le abrió las puertas en 2019 tras un deplorable paso por Lazio. Aunque en el cuadro 'cardenal' tampoco pudo brillar, ya que jugó solo 16 partidos, alrededor de 800 minutos en donde solo pudo marcar un gol y una asistencia.