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América anuncia al refuerzo con el que quiere pelear la Liga BetPlay

Los hinchas del club escarlata piden a gritos el título.
Carlos Cañas
Nuevo fichaje del América.
Nuevo fichaje del América. // @AmericadeCali

Desde hace varios días se ha venido hablando, a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter, de que el extremo venezolano Edson Tortolero será nuevo jugador del América de Cali.

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El anuncio del extremo

Y bien, hace apenas unos instantes, el equipo rojo de la capital del departamento del Valle del Cauca hizo oficial el arribo del jugador. El conjunto escarlata está llamado a pelear el título de la liga colombiana del segundo semestre del año.

¡Bienvenido al Rojo, Edson Tortolero! Velocidad, desequilibrio… y gol. El extremo venezolano se incorpora al América de Cali para defender nuestros colores”, escribió el América a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

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El otro refuerzo oficializado

En los últimos días, América ha venido anunciando el arribo de varios futbolistas. Uno de ellos, por ejemplo, fue el Yhormar David Hurtado Torres, quien tiene pasado en Deportes Tolima.

El jugador colombiano Yhormar David Hurtado Torres se suma a la plantilla profesional del América de Cali. El futbolista antioqueño llega con una trayectoria importante en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y experiencia reciente en el exterior, además de un perfil asociado a la ofensiva, fuerte defensivamente en duelos y gran comprensión del juego actual”, indicó el escarlata.

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Yani Quintero también llegó

Otro de los refuerzos que hizo oficial el América de Cali en los últimos días es el de Yani Quintero, que vistió hace poco tiempo los colores del Junior de Barranquilla, que es dirigido actualmente por Alfredo Arias.

Con 23 años y experiencia en Colombia y Brasil, Yani David Quintero Rivas llega a América de Cali para fortalecer el medio campo en el segundo semestre. El futbolista nacido en Buenaventura, Valle del Cauca, se caracteriza por su despliegue físico, capacidad de recuperación, buen primer pase y polivalencia para adaptarse a diferentes necesidades del juego”, se señaló.



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