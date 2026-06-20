¿Brujería en pleno Mundial?: Esto pasó en las gradas de un partido

La fiesta mundialista se sigue viviendo al máximo y la primera fecha de la fase de grupos culminó de manera exitosa, con varios golazos, un par de lesiones que causaron preocupación, resultados inesperados, pero también una polémica extradeportiva que le está dando la vuelta al mundo.

Por el momento solo se conoce el nombre de una selección que ya se instauró en los dieciseisavos de final, una de las anfitrionas, México. Detrás de los mexicanos hay otros equipos cerca de conseguirlo, tal como lo es la Selección de Ghana, la cual debutó con victoria, pero en medio de polémica, ya que esto se pudo haber dado por un “ritual” que ocurrió en medio de la barra.

Hinchada de Ghana involucrada por presunto ritual en medio del Mundial

La Selección comandada por el reconocido estratega portugués, Carlos Queiroz, sumó sus primeros tres puntos en la competencia y se ubican en la parte alta de la tabla de posiciones del Grupo L junto con Inglaterra.

Sin embargo, el protagonismo se lo robaron las imágenes de un grupo de aficionados de Ghana realizando un presunto “ritual” en las tribunas durante el partido contra Panamá.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa a varios seguidores de las “Black Stars” utilizando polvos, realizando movimientos de baile y participando en una especie de ceremonia colectiva que muchos usuarios calificaron como un acto de “brujería”.

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Aunque no existe evidencia de que este tipo de prácticas tengan alguna influencia en el desarrollo de los partidos, las imágenes generaron miles de comentarios y reacciones entre aficionados de todo el mundo. Algunos lo tomaron con humor, otros lo interpretaron como una muestra de las tradiciones culturales africanas, mientras que no faltaron quienes aseguraron que el ritual terminó “funcionando” debido al desenlace del encuentro.

Tras el pitazo final, las redes sociales no tardaron en relacionar el gol de la victoria con el curioso ritual protagonizado por los hinchas africanos. Memes, videos editados y comentarios inundaron plataformas como Instagram, X y TikTok, donde muchos bromearon diciendo que los polvos utilizados en la ceremonia habían surtido efecto justo cuando el partido llegaba a su desenlace.

Próximo partido de Ghana en el Mundial

Tras su victoria 1-0 sobre Panamá con el agónico gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 90+5, Ghana llega con tres puntos y buscará dar otro golpe ante uno de los favoritos del grupo.

El próximo partido de la selección de Ghana en el Mundial 2026 será ante la selección de Inglaterra por la segunda fecha del Grupo L. El encuentro está programado para el 23 de junio de 2026 en el Boston Stadium, Estados Unidos.

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Tabla de posiciones del Grupo de Ghana en el Mundial