Mundial 2026: tabla de posiciones del Grupo C - segunda fecha

El Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México sigue dando de qué hablar con los partidos de los distintos grupos en la segunda fecha. Este viernes fue el turno para el C y el D con el protagonismo de una selección local como los estadounidenses que sacaron la segunda victoria y clasificaron a dieciseisavos de final.

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Por su parte, el Grupo C que conforman Brasil, Marruecos, Escocia y Haití todavía no define a sus clasificados, pero ya hay dos selecciones que están con un pie y medio en los dieciseisavos de final después de victorias este viernes. Sin embargo, todavía quedan algunos detalles en un enfrentamiento directo entre brasileños y escoceses que decidirá todo, al igual que las posiciones finales.

La gran sorpresa del Mundial del 2022 logró conseguir sus primeros tres puntos. Marruecos sacó el partido adelante y a segundo turno, el Grupo C lo cerró Brasil que recuperó su fútbol y sonrió con una victoria holgada.

RESULTADOS DEL GRUPO C DEL MUNDIAL 2026

A primera hora, después del duelo entre Estados Unidos vs Australia del Grupo D, llegó el turno para la segunda salida de Marruecos que enfrentó a Escocia. Si los europeos ganaban su partido sellaban la clasificación de manera anticipada al lograr dos victorias.

No obstante, las cosas no salieron como Escocia pretendía. Marruecos, que ya dejó de ser una sorpresa y es una realidad en el mundo por el título de la Sub-20 en el Mundial 2025, la Copa Africana de Naciones y por su cuarto puesto en el certamen mundialista del 2022.

Una definición de Ismael Saibari sobre los primeros dos minutos del partido fue determinante para conservar una victoria por la mínima diferencia y sellar los primeros tres puntos.

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Por su parte, Brasil recuperó su mejor fútbol con un Vinícius Júnior en forma y que dio de qué hablar desde el debut frente a Marruecos que marcó un gol. En este caso, el brasileño anotó, asistió y creó el primer gol de la ‘Canarinha’ ante Haití.

Matheus Cunha marcó dos goles, y el tercero fue obra de Vinícius Júnior. Se prendieron las alarmas por la lesión muscular de Raphinha, y Brasil por fin sonrió con Carlo Ancelotti dejando las dudas, sobre todo en el primer tiempo cuando llegaron las anotaciones. En el complemento, Haití inquietó con llegadas y remates que exigieron a Alisson Becker.

Con estos resultados, el Grupo C y el Mundial ya tienen a una eliminada. Haití ya no tiene chances de sellar la clasificación ni como mejor tercera, dado que el ítem de desempate es el resultado directo entre las selecciones. Si los haitianos ganan frente a Marruecos y Escocia pierde contra Brasil, quedarán eliminados por haber perdido contra los escoceses.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO C EN EL MUNDIAL

1. Brasil | 4 puntos | +3 DG

2. Marruecos | 4 puntos | +1 DG

3. Escocia | 3 puntos | 0 DG

4. Haití | 0 puntos | -4 DG

¿CÓMO SE JUGARÁ LA TERCERA FECHA DEL GRUPO C DEL MUNDIAL 2026?

La tercera fecha de la Copa del Mundo en el Grupo C definirá a los clasificados. Brasil y Marruecos pican en punta en las primeras dos posiciones y los marroquíes tienen el camino más sencillo por enfrentar a Haití que ya están eliminados en el fondo de la tabla.

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Brasil se medirá contra Escocia el miércoles 24 de junio a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia, mientras que Haití y Marruecos se medirán ese mismo día y a la misma hora. Con la victoria brasileña y marroquí, lograrán sellar la clasificación. El empate también los dejaría clasificados, y, seguramente, la igualdad podría dejar a los escoceses como uno de los ocho mejores terceros.