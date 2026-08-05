El histórico e insólito dato que dejó la fecha 2 del FPC: tuvieron que pasar 78 años

Las competencias más importantes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) siguen dando de qué hablar en esta segunda fecha, tanto de la Liga como del Torneo BetPlay. Poco a poco se van afirmando los clubes en la tabla de posiciones para ir consolidando a los ocho primeros que sellarán las clasificaciones para los cuadrangulares semifinales.

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En esta segunda jornada de la Liga BetPlay, apareció una goleada del América al Boyacá Chicó con un 7-0. Tuvieron que pasar diez años para que el FPC volviera a tener este marcador tras el Atlético Nacional 7-0 Atlético Bucaramanga el 3 de abril de 2016.

Pero, la curiosidad más grande no fue en la Liga, sino en el Torneo BetPlay. Nunca en la historia del Fútbol Profesional Colombiano había ocurrido que los ocho partidos de una fecha quedaran empatados. No hubo ningún triunfo en esta segunda jornada en el certamen del ascenso en el país.

OCHO PARTIDOS EMPATADOS EN EL TORNEO BETPLAY

La Dimayor cumplió 78 años en este 2026 y desde su creación en 1948, nunca se había terminado una fecha completa con empates en los ocho partidos disputados en una jornada. Un dato que no deja de sorprender por el nivel del Torneo BetPlay 2026-II en busca del ascenso.

Sin duda alguna, los ocho resultados en empate sorprenden bastante en el arranque del Torneo BetPlay. 78 años tuvieron que pasar para que se cumpliera un dato más que insólito que roza con la rareza y con la ineficacia en la segunda fecha del balompié del ascenso en Colombia.

En un torneo en el que a veces se encuentran rarezas por apuestas y otras acciones polémicas que han complicado bastante a las instituciones en busca de sellar la clasificación a los cuadrangulares y los dos ascensos, la tabla de posiciones en la fecha 2 tiene la particularidad que, de los 16 clubes, ocho de ellos están en la parte alta con cuatro unidades, y los ocho restantes con un punto.

Cinco de esos ocho partidos tuvieron goles, con el 1-1 como el que más se dio en esos encuentros con anotaciones, y los otros tres tuvieron la particularidad de los empates sin tantos. Así las cosas, estos fueron los resultados del Torneo BetPlay en la fecha 2:

Real Santander 2-2 Patriotas FC.

Barranquilla FC 2-2 Atlético FC.

Real Cundinamarca 1-1 Real Cartagena.

Independiente Valle del Cauca 1-1 Envigado FC.

Itagüí Leones 1-1 Deportes Quindío.

Unión Magdalena 0-0 Orsomarso SC.

Boca Juniors de Cali 0-0 Tigres FC.

Internacional FC de Palmira 0-0 Bogotá FC.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO BETPLAY TRAS LA FECHA 2

1. Real Cartagena | 4 puntos | +4 DG

2. Patriotas | 4 puntos | +2 DG

3. Independiente Valle del Cauca | 4 puntos | +2 DG

4. Envigado | 4 puntos | +1 DG

5. Leones | 4 puntos | +1 DG

6. Orsomarso | 4 puntos | +1 DG

7. Bogotá FC | 4 puntos | +1 DG

8. Boca Juniors | 4 puntos | +1 DG

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9. Barranquilla FC | 1 punto | -1 DG

10. Deportes Quindío | 1 punto | -1 DG

11. Real Cundinamarca | 1 punto | -1 DG

12. Unión Magdalena | 1 punto | -1 DG

13. Tigres | 1 punto | -1 DG

14. Atlético FC | 1 punto | -2 DG

15. Inter Palmira | 1 punto | -2 DG

16. Real Santander | 1 punto | -4 DG