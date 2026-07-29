Bucaramanga anunció refuerzo de último momento

Atlético Bucaramanga sigue dando de qué hablar en pleno inicio de la Liga Betplay, ya que trabajó de buena manera en la pretemporada reforzando su plantilla desde el banquillo técnico, habiendo anunciado la llegada de Pablo Peirano, quien comenzó a destacar desde su primer encuentro.

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El conjunto 'leopardo' viene de ganarle a Millonarios en condición de visitante, en el Estadio El Campín. A esta grata noticia se sumó recientemente la de la contratación de un nuevo gerente deportivo que aportará al club en lo que reste del mercado de fichajes y en las próximas temporadas, Felipe Gutiérrez.

Bucaramanga ya tiene nuevo gerente deportivo

Atlético Bucaramanga comenzó una renovación completa en el equipo que al parecer rendirán frutos poco a poco con el pasar de los compromisos, tal como lo demostraron frente a Millonarios.

Aunque Peirano llegó haciendo cambios en la plantilla y se dieron de baja a importantes jugadores, pero de igual manera se volvieron a llevar a cabo contrataciones que equilibraron todo el equipo.

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Se le dio la bienvenida a Diego Novoa, Víctor Cantillo, Omar Albornoz, pero hacía falta un último fichaje, el de Felipe Gutiérrez, quien auspiciará como gerente deportivo de la institución para reforzar el proyecto deportivo del club en la rama masculina, femenina y la fuerzas básicas.

Gutiérrez cuenta con trayectoria como gerente deportivo de Once Caldas, gerente de rendimiento y preparador físico de Atlético Nacional, director formativo de la Academia Once Caldas. Además, cuenta también con una gran serie de estudios que respaldan su puesto.

Los fichajes de Bucaramanga

Además del director técnico Pablo Peirano y del mediocampista Víctor Cantillo, Atlético Bucaramanga también incorporó a los guardametas Diego Novoa y Cristopher Fiermarín.

Otras caras nuevas son las del defensa central José Ortiz y la del extremo izquierdo Omar Albornoz.

¿Cuándo volverá a jugar Bucaramaga?

El cuadro 'leopardo' debutó con el "pie derecho" en la Liga Betplay al derrotar por la mínima diferencia a Millonarios en El Campín. Ahora se espera que continúe la racha positiva en el encuentro correspondiente a la segunda jornada contra Llaneros.

Este partido se llevará a cabo en el Estadio Américo Montanini el jueves 30 de julio sobre las 20:00 hora local.