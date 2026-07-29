Ecuador no confirma su DT y ya tendría dos amistosos definidos en la Fecha FIFA

Después de la Copa del Mundo, Ecuador espera volver a ser protagonista en las competencias más importantes a nivel global. No lo logró en el certamen orbital quedando eliminado en dieciseisavos de final, lo que costó la salida de Sebastián Beccacece.

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Sin el entrenador argentino que dividió mucho en el pueblo ecuatoriano, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tendrá la misión de definir al nuevo director técnico para la selección de Ecuador que pueda cambiar la cara de lo hecho en la Copa del Mundo y guiar a la ‘Tri’ a un nuevo certamen orbital en el 2030. Además, tendrá la Copa América como un objetivo en 2028.

Se especula que el entrenador pueda llegar para dirigir los cuatro partidos de Fecha FIFA en septiembre y octubre. La FEF ya tendría definido dos de esos amistosos contra selecciones que participaron en la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

LOS PRIMEROS DOS AMISTOSOS DE LA SELECCIÓN DE ECUADOR EN LA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

La selección de Ecuador terminó el ciclo mundialista y ya tendrían definidos dos rivales en la Fecha FIFA de septiembre y octubre. En esta ventana de amistosos, cada país tiene derecho a confirmar a cuatro rivales.

Por esta razón, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya se mueve en busca de definir a los dos primeros rivales que enfrentará en septiembre y octubre. De acuerdo con El Canal del Fútbol, Ecuador buscaría a Japón y a Corea del Sur para los amistosos de esta ventana y faltarían otros dos.

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En la Federación Ecuatoriana esperan definir a los rivales. Japón y Corea del Sur serían los oponentes para Ecuador después del Mundial. Para estos compromisos, ya tendría que haber un entrenador definido para tomar el lugar de Sebastián Beccacece que salió tras la eliminación en dieciseisavos de final.

Seguramente en los próximos días, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendrá que confirmar a Japón y Corea del Sur como sus primeros rivales en esta ventana de Fecha FIFA de septiembre y octubre. Quedaría por definir otros dos oponentes. Del 21 de septiembre al 6 de octubre se llevarán a cabo estos compromisos.

TÉCNICO MUNDIALISTA SE OFRECIÓ A LA SELECCIÓN DE ECUADOR

Apareció en los últimos días el rumor en la FEF que estaba buscando a un perfil prestigioso de cara a los retos de la Copa América 2028 y de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2030. El entrenador que más llama la atención en estos momentos es nada más ni nada menos que Walid Regragui.

En 2022, Marruecos fue la revelación de la Copa del Mundo bajo las órdenes del franco marroquí, Walid Regragui. La selección africana quedó cuarta perdiendo contra Croacia. Cuatro años más tarde, antes del certamen mundialista del 2026, Regragui decidió ponerle fin a su labor como entrenador de dicho país.

Durante las últimas semanas, Walid Regragui ha coqueteado bastante con la FEF. No es que lo estén buscando desde la Federación, sino que fue él mismo el que se ofreció para tomar las riendas. De acuerdo con información del periodista Roberto Bonafont, el ex Marruecos se interesó en tomar las riendas.

Por ahora, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha iniciado negociaciones con ningún entrenador, pero el acercamiento por parte de Walid Regragui podría ser un aliciente para que Francisco Egas contrate al mundialista con la selección de Marruecos en 2022.

LUIS ZUBELDÍA, EL OTRO ENTRENADOR QUE BUSCARÍA ECUADOR

Pese a que una de las prioridades por parte de la FEF es concretar a un entrenador que no tenga club o selección en estos momentos para que pueda tomar las riendas antes de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, el otro director técnico que busca Ecuador es Luis Zubeldía.

La información salió por la cuenta de X MrOFFSIDER que indicó que, “tal como se rumoraba en las últimas horas, en efecto existió una consulta de la FEF por la disponibilidad de Luis Francisco Zubeldía. El entrenador argentino vería con buenos ojos dar el salto para ser seleccionador”. El tema es que el argentino sigue con contrato vigente en Fluminense.

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Bajo ese panorama, Ecuador ya cuenta con la tranquilidad de que, tanto Luis Zubeldía como Walid Regragui aceptarían negociar con la FEF para ser el nuevo seleccionador tras la salida de Sebastián Beccacece. Habría que esperar la decisión oficial de Francisco Egas, presidente de la Federación.