Atlético Bucaramanga no la pasa bien en el semestre de apertura de la Liga Betplay y ha venido bajando drásticamente su rendimiento, principalmente desde que se dio su eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Améica de Cali, un duro golpe del cual no se ha podido recuperar Leonel Álvarez.

A los malos resultados deportivos ahora se suman noticias negativas por parte del departamento médico, a donde llegaron dos importantes figuras del equipo como lo es Fabián Sambueza y de paso Emerson Batalla, su fichaje más valioso en la reciente temporada y el cual se quedaría afuera de los terrenos de juego por varios días.

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Parte médico de Emerson Batalla

El delantero de 24 años se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en el planteamiento táctico de Atlético Bucaramanga. Llegó como uno de los fichajes más caros en la presente temporada de la Liga Betplay y ha podido demostrar la razón de ello.

Leonel Álvarez ha depositado su plena confianza en él y no lo ha decepcionado. Ha tenido la oportunidad de disputar varios partidos y se ha consolidado en la zona ofensiva, por lo que la noticia que compartió recientemente el cuadro 'leopardo' a través de sus redes sociales no es para nada alentadora y ha causado preocupación en todos los fanáticos.

En uno de los momentos más cruciales de Bucaramanga en el torneo local, pierde a dos figuras importantes por varios días. Se confirmó primero la lesión de Fabián Sambueza, el cual era el que dejaba un panorama más preocupante y con justa razón, ya que sufrió una herida de 10 cm en la pierna derecha, la cual comprometió piel, tejido celular subcutáneo y el músculo tibial anterior.

Mientras que por el lado de Emerson Batalla se dio a conocer que presenta un desgarro muscular grado I en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. El delantero ya se encuentra en proceso de rehabilitación para que pueda regresar lo más pronto a los terrenos de juego, pero para garantizar que lo haga en plena forma el proceso podría tardar más de lo esperado.

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¿Cómo le ha ido a Emerson Batalla con Bucaramanga?

El extremo arribó a Bucaramanga desde Juventud de Brasil, en donde militó durante toda la temporada 2025 y tuvo un paso goleador, el mismo que está queriendo lograr con la camiseta del 'leopardo', ya que lleva 10 partidos disputados, más de 600 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con tres goles y una asistencia.

Próximo partido de Bucaramanga en la Liga Betplay

Tras la derrota ante Independiente Santa Fe, el siguiente reto de Leonel Álvarez será en el marco de la fecha 15 contra América de Cali. Este compromiso se llevará a cabo el jueves 2 de abril, en el Estadio Pascual Guerrero sobre las 16:10 hora local.