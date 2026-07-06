Bucaramanga firmaría por 3 años a campeón con Santa Fe

Atlético Bucaramanga sigue diciendo "presente" en el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano, ya que con la llegada de Pablo Peirano al cargo de director técnico ha traído consigo varios cambios en la plantilla de jugadores, tanto en salidas como nuevas contrataciones.

El estratega uruguayo se despidió de grandes figuras como Carlos de las Salas, Gleyfer Medina, entre otros, pero de igual manera ha venido haciendo respectivas contrataciones para llenar los cupos y en donde justamente está cerca la de José Ortiz, quien firmaría contrato por al menos 3 años.

Bucaramanga tiene lista la compra de jugador por 3 años

El 'leopardo' sería el equipo que más cambios tendría durante el presente mercado de fichajes sería el 'leopardo', comenzando con su banquillo técnico y la llegada de Peirano, quien además se está despidiendo de varios jugadores, que, al parecer, no se acoplan a la idea de juego que quiere implantar.

Jefferson Mena, Israel Alba y Fáber Gil, fueron los primeros futbolistas a los cuales Peirano les dio baja en Bucaramanga y ahora se suma un joven delantero como lo es Gleyfer Medina.

Sin embargo, así mismo, ya hizo oficial la llegada de jugadores de lujo como Cristopher Fiermarín, arquero uruguayo, y un experimentado lateral o extremo como lo es Omar Albornoz. A estos dos nuevos fichajes también se sumaría un defensor campeón de la Superliga de Colombia con Independiente Santa Fe, José Ortiz.

El tumaqueño de 27 años se desvinculó de Independiente Medellín por motivos personales y quedó como agente libre, situación de la cual se habría aprovechado Peirano y Bucaramanga para contratarlo por 3 años.

Contrato de Cristopher Fiermarín en Bucaramanga

De concretarse la negociación, Fiermarín llegaría al Leopardo mediante un préstamo por un año, con una opción de compra incluida al finalizar el vínculo, fórmula que permitiría al club evaluar su rendimiento antes de adquirir sus derechos deportivos.

El arquero no es un desconocido para el fútbol colombiano. Durante 2025 defendió la camiseta de Deportes Tolima, donde tuvo actuaciones destacadas que lo llevaron a convertirse en una de las principales figuras del equipo de Ibagué.

José García ya no jugará en Europa y regresa a Bucaramanga

Otro de los jugadores que estaba en planes de salida era José García, quien está en planes del fútbol de Europa para jugar en una liga bastante conocida por los colombianos, la de Rusia. Lamentablemente, cuando el jugador ya se encontraba en suelo ruso, la negociación no tomó buen rumbo.

El conjunto ruso habría cambiado un par de detalles en el traspaso, situación que no le habría agradado del todo al equipo colombiano, por lo que decidieron que no se llevaría a cabo el fichaje y el defensor regresaría al país cafetero.