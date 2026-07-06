¿Selección Colombia podría convocar otro delantero tras lesión de Jhon Córdoba?

La Selección Colombia sigue presente en la Copa Mundial 2026 y da de qué hablar a cada instante, en especial porque se clasificó a los octavos de final del certamen tras un sufrido partido frente a la Selección de Ghana, un duelo que dejó emociones, pero también "dolores de cabeza" para Néstor Lorenzo.

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El principal malestar del estratega argentino llegó a tan solo 5 minutos de haberse dado el pitazo inicial contra Ghana, ya que Jhon Córdoba tuvo que ser sustituido por una lesión. El preocupante panorama dejó a Colombia sin un delantero de lujo y la incógnita de los hinchas es si se podría convocar a uno de los jugadores que estuvo en la prelista.

Colombia tendrá que jugar sin reemplazo de Jhon Córdoba

El conjunto 'tricolor' sigue con la ilusión intacta en querer hacer historia en el certamen mundialista y va por buen camino, haciendo valer todos los votos de confianza que tiene en su participación, no solo por parte de los hinchas colombianos, sino incluso de los propios rivales.

La selección destacó de buena manera en la fase de grupos, mantiene un sólido invicto sin conocer la derrota y solo un gol recibido a lo largo de la competencia. Además, varios de sus jugadores se encuentran pasando por su mejor momento, tal como es el caso de Gustavo Puerta, Daniel Muñoz y Jhon Arias, pero junto a ellos había otro jugador que poco a poco venía apareciendo y tomando protagonismo, Jhon Córdoba.

El delantero de Krasnodar desde las eliminatorias sudamericanas es uno de los jugadores a seguir, principalmente desde que se dio a conocer que llegaba con una lesión a la concentración de Colombia y la cual podría llegar a afectar su participación.

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Córdoba comenzó con su respectivo proceso de recuperación, trabajos diferenciados y finalmente comenzó a sumar minutos a partir del segundo partido contra Congo, posteriormente comenzó como inicialista ante Portugal y repitió titular frente a Ghana, pero en este partido se resintió de su lesión y no podrá continuar en el certamen.

La principal duda frente a ello era si Néstor Lorenzo podría llegar a convocar a un nuevo futbolista, pero de acuerdo con el reglamento de la FIFA, los cambios en la lista definitiva por lesión grave o enfermedad solo se permiten hasta 24 horas antes del primer partido de cada selección, salvo una aprobación excepcional del organismo.

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Los tiempos de recuperación de Jhon Córdoba no dan para su regreso

Malas noticias recibió este sábado 4 de julio la Selección Colombia, después de definirse la gravedad de la lesión que sufrió el delantero Jhon Córdoba en plena Copa del Mundo.

Según informó el periodista René Wehdeking de Win Sports, el problema presentado por el atacante es más grave de los imaginado, por lo que se perderá el resto de la actividad de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026.

Según el periodista, los tiempos de recuperación no van acorde a la actividad del Mundial, por lo que será imposible que Jhon Córdoba pueda volver a sumar minutos.