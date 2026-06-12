Bucaramanga hizo historia con su primer fichaje a club de Europa

Atlético Bucaramanga no deja de dar de qué hablar en el mercado de fichajes, ya que no solamente se está moviendo en el FPC, sino que también se dio a conocer que ser llevó a cabo su primer fichaje europeo de manera directa y el cual les dejaría una millonaria cifra.

El conjunto 'leopardo' prepara una reestructuración en la plantilla de jugadores que le permita a Pablo Peirano pasar la página con el rato amargo que vivieron durante el cierre del paso de Leonel Álvarez. Durante este proceso se llevó a cabo un hecho histórico para el club y fue la futura venta de José García al fútbol de Europa.

José García marca historia en el mercado de fichajes de Bucaramanga

Pablo Peirano llegó haciendo grandes cambios en Bucaramanga con el objetivo de cumplir con las expectativas que hay con respecto a su contratación y de paso devolverle la gloria al equipo de quedar campeón, tal como lo hicieron con Rafael Dudamel.

Uno de los primeros pasos del uruguayo estaría en el cambio de nómina, en donde ya se confirmó la salida de cuatro jugadores Jefferson Mena, Israel Alba, Gleyfer Medina y Fáber Gil.

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Sin embargo, aunque no se ha hecho oficial, en la puerta de salida hacia el fútbol internacional aparece el nombre de la joven promesa del FPC, José García, quien está en planes del fútbol de Europa para jugar en una liga bastante conocida por los colombianos, la de Rusia.

Según se dio a conocer, el defensor de tan solo 22 años ya habría llegado a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Baltika, club que pagó 1.5 millones de dólares y que le permitiría al nacido en Timbiqui tener su primera experiencia deportiva a nivel internacional.

¿Cómo le fue a José García en Bucaramanga?

El central de 22 años arribó desde Patriotas a Bucaramanga a inicios de la temporada 2025 y desde entonces tuvo la oportunidad de jugar 40 partidos, estando más de 2.700 minutos en cancha, reportándose con un gol y dos asistencias.

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Bucaramanga quiere romper el mercado de fichajes con Ichazo

tomando en cuenta que se quiere hacer una reestructuración en todo el equipo, comenzando con la llegada de Amaranto Perea en el banquillo técnico, se está pensando en la posibilidad de dejar ir a Salvador Ichazo en condición de préstamo a Bucaramanga.

Según se dio a conocer, la negociación ya estaría avanzada y habría un acuerdo que le agrada a las partes que están involucradas, por lo que el fichaje podría ser un hecho.