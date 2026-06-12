Mateus Uribe saldría de Nacional rumbo a otro grande del continente

El mercado de fichajes comienza a tomar fuerza en el continente y uno de los nombres que aparece en el radar internacional es el de Mateus Uribe, mediocampista de Atlético Nacional que podría cambiar de equipo para el segundo semestre de 2026.

Lea también Diego Arias sería buscado por otro equipo de la Liga BetPlay

¿Mateus Uribe a Universitario?

En las últimas horas se conoció que Universitario de Perú estaría interesado en incorporar al volante antioqueño, quien actualmente hace parte de la plantilla verdolaga y tiene contrato vigente hasta diciembre de este año.

La información fue revelada por los periodistas Julián Capera y Mauricio Loret de Mola, quienes indicaron que el club peruano ya realizó un sondeo inicial para conocer las condiciones de una eventual negociación.

Por ahora no existe una oferta formal, pero el interés de Universitario refleja el reconocimiento que sigue teniendo Uribe en el fútbol sudamericano gracias a su trayectoria y experiencia internacional.

Lea también Juan Fernando Quintero es pretendido por dos equipos de la Liga BetPlay

Además, la continuidad del mediocampista en Atlético Nacional no está completamente asegurada más allá de diciembre de 2026, situación que podría facilitar un movimiento durante el actual mercado de transferencias.

Mateus Uribe: sus números en 2026

A sus 35 años, Uribe continúa siendo un jugador importante dentro del plantel verde. Durante el primer semestre disputó 23 partidos oficiales y dejó un registro llamativo en materia disciplinaria, pues apenas recibió dos tarjetas amarillas.

Su recorrido deportivo también respalda el interés de otros clubes. El volante cuenta con experiencia en la Selección Colombia y fue uno de los integrantes del plantel que disputó la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Lea también Santiago Arias es buscado por un equipo histórico del fútbol colombiano

La trayectoria de Mateus Uribe

En cuanto a su carrera profesional, Mateus Uribe ha vestido las camisetas de Envigado, Deportes Tolima, América de México, Porto, Al Sadd de Catar y Atlético Nacional, club en el que ha tenido dos etapas distintas.

Para Universitario, la posible llegada del colombiano representaría la incorporación de un futbolista de jerarquía internacional, acostumbrado a competir en torneos continentales y con experiencia en algunos de los escenarios más importantes del fútbol.

Por ahora todo se mantiene en fase de sondeos y acercamientos preliminares. Sin embargo, se espera que durante los próximos días se esclarezca el futuro de Mateus Uribe, quien podría continuar en Atlético Nacional o emprender una nueva aventura en Universitario, uno de los clubes más grandes de Perú y habitual protagonista de las competencias internacionales.