Avisan a Selección Colombia en el debut: “De Uzbekistán no esperen mucho”

Quedan apenas cinco días para que arranque la emoción del Mundial para la Selección Colombia. El primer partido será en el Estadio Akron de Guadalajara enfrentando a un equipo debutante como lo es Uzbekistán. Un choque de una experimentada selección en estos certámenes y otra que apenas va a conocer la intensidad del torneo.

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Uzbekistán tuvo tres técnicos en las Eliminatorias Asiáticas, pues, inició Srecko Katanec, entrenador esloveno que tomó las riendas hasta enero de 2025 cuando estaban participando en tercera ronda y estaban cerca de sellar el paso al Mundial de manera directa. Luego, Timur Kapadze lo suplió y Fabio Cannavaro actualmente.

Así las cosas, Srecko Katanec tiró un mensaje que puede ilusionar bastante a Colombia, afirmando que no se debe esperar mucho del combinado uzbeko en este primer Mundial, tal vez porque la inexperiencia puede dar de qué hablar en la primera participación.

“NO ESPEREN MUCHO DE UZBEKISTÁN”; SRECKO KATANEC

Los dirigidos por Fabio Cannavaro tienen grandes cualidades, sobre todo en la zaga defensiva y en la pelota quieta que puede ser la gran fortaleza para crearle peligro a Colombia y para cerrarle los espacios cuando ataquen. Los colombianos tendrán que hacer valía de su experiencia en este tipo de competencias y sumar de a tres.

La selección de Katanec era similar con mismas cualidades tanto en defensa como en los balones parados. Uzbekistán viene de perder dos partidos preparativos frente a Canadá y Países Bajos. Pese a esta preparación y a este sueño de disputar el primer Mundial, el esloveno envió un mensaje directo para los rivales que tendrá el seleccionado asiático.

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Colombia y Portugal, que ya saben lo que es jugar este tipo de competencias serán rivales de Uzbekistán y Srecko Katanec sabe que una selección debutante puede complicarse bastante en este tipo de certámenes por la inexperiencia. Para el medio Dnevnik Mediji, Katanec afirmó que, “solo tengo un mensaje para todos los uzbekos: no esperen mucho del equipo en el campeonato, porque es muy difícil lograr una clasificación visible en el primer evento de este tipo”.

El entrenador esloveno, que salió de la selección por temas de salud y no por resultados, también indicó que todo es paso a paso, especialmente para estas selecciones debutantes, “todo es parte del proceso y del desarrollo. Les pido que simplemente disfruten cada momento”.

FABIO CANNAVARO ENVIÓ MENSAJE A SUS DIRIGIDOS

Tras la salida de Sredcko Katanec, Fabio Cannavaro tendrá la misión de guiar este proceso mundialista. El italiano indicó que, “esta es nuestra primera vez en un Mundial. No tenemos nada que perder. Tenemos que dejar el miedo a un lado y jugar como auténticos luchadores durante los 90 minutos".

Fabio Cannavaro ya sabe lo que es disputar estas competencias, pero como jugador cuando representó por varios años a la selección de Italia y quedó campeón del mundo en el 2006. Además, trabaja mucho en el sector defensivo por sus cualidades en la posición y tiene el privilegio de haber ganado un Balón de Oro que quedará guardado para la historia.

El problema antes de este debut también tiene que ver con la lesión y la recaída de Jaloliddin Masharipov. Desde la selección uzbeka confirmaron que Masharipov tiene dolores lumbares que lo han apartado un poco de los últimos partidos y entrenamientos. La recuperación se basó con tratamientos con medicamentos y fisioterapia.

Infortunadamente, esto no fue suficiente para que Jaloliddin Masharipov saliera de estos problemas lumbares que lo han venido afectando. Le mandaron una resonancia que confirmó la recaída de su lesión. Fabio Cannavaro prende las alarmas por una hernia de disco invertebral que lo había mermado desde hace algunas semanas.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

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17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.