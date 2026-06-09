Bucaramanga quiere fichar al arquero de un grande del FPC

Finalmente se pudo llevar a cabo la contratación de Pablo Peirano a Bucaramanga, con quien ya se habrían hecho varias charlas previas, un principio de acuerdo y acercamientos con el presidente, Óscar Junior, quien en varias ocasiones dio un parte de tranquilidad sobre su llegada.

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El estratega uruguayo llegó "pisando fuerte" y con una mentalidad ganadora al conjunto 'leopardo', pero primero tendría que empezar a trabajar en la reestructuración y fortalecimiento de la plantilla, por lo que estaría interesado en el fichaje de Salvador Ichazo, portero que milita actualmente en Medellín.

Bucaramanga tendría acuerdo para fichar a Salvador Ichazo

Peirano ya llegó al equipo y comenzó a darle los primeros "brochazos" a la plantilla, en donde ya se hizo oficial la desvinculación de Israel Alba y se ha estado hablando de una posible salida de Fabián Sambueza, pero también de la llegada de un fichaje de lujo como lo es Salvador Ichazo.

El experimentado guardameta de 34 años se encuentra jugando en Independiente Medellín y mantiene contrato hasta diciembre de la temporada 2027.

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Sin embargo, tomando en cuenta que se quiere hacer una reestructuración en todo el equipo, comenzando con la llegada de Amaranto Perea en el banquillo técnico, se está pensando en la posibilidad de dejar ir a Salvador Ichazo en condición de préstamo a Bucaramanga.

Según se dio a conocer, la negociación ya estaría avanzada y habría un acuerdo que le agrada a las partes que están involucradas, por lo que el fichaje podría ser un hecho.

Omar Albornoz sería otro de los fichajes de Bucaramanga

El equipo que más cambios tendría durante el presente mercado de fichajes sería el 'leopardo', comenzando con su banquillo técnico y la llegada de Peirano, quien además querría contratar a Omar Albornoz.

El estratega uruguayo ya había dirigido al experimentado extremo o lateral de 30 años cuando estuvieron en Santa Fe, por lo que tiene claras sus facultades deportivas.

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¿Cómo le fue a Peirano en el FPC?

Pablo Peirano ha tenido solo un ciclo en el FPC y fue con Independiente Santa Fe, en donde el técnico registró un rendimiento del 50,9 %, producto de 29 victorias, 20 empates y 21 derrotas en un total de 70 compromisos dirigidos.

Antes de esa etapa, Peirano ya había tenido un vínculo con el club bogotano, pues entre 2015 y 2016 se desempeñó como asistente técnico de Gerardo Pelusso, lo que le permitió conocer a fondo el entorno del fútbol colombiano.