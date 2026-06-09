Jugadores de Junior suspendidos para el inicio de la Liga Betplay de clausura

Junior celebró de la mano de Alfredo Arias un nuevo título de la Liga Betplay y el cual era contra todo pronóstico tras los malos resultados que venían obteniendo en a nivel nacional e internacional.

Lea también Tabla de goleadores de la Liga Betplay tras el título de Junior

El estratega uruguayo rompió con todo, enfocó a sus jugadores en el torneo local y lograron cumplir el objetivo de salir nuevamente campeones. Sin embargo, en medio de la celebración también habría un dolor de cabeza de por medio, ya que en el camino para defender el campeonato contaría con varias bajas por suspensión.

Tres jugadores de Junior suspendidos para el inicio de la Liga Betplay

El semestre de apertura de la Liga Betplay culminó de manera exitosa, coronando a Junior de Barranquilla como el cuarto equipo con más títulos en la primera división del FPC, pero también con algunos problemas para lo que sería el inicio de la siguiente edición del torneo que se juega en la temporada 2026.

Junior llegará a defender el título e irá en busca del tricampeonato, tal como lo dio a conocer Alfredo Arias en la rueda de prensa después de quedar campeón. Sin embargo, en la búsqueda de este objetivo, habría algunas complicaciones, ya que no podría contar con tres de las principales figuras del campeonato por sanción.

Lea también Junior busca el tricampeonato: el dato que los complicaría en el segundo semestre

Arias tendría que afrontar la primera fecha sin el portero, Mauro Silveira, y el goleador, Luis Fernando Muriel, quienes recibieron las cinco amonestaciones reglamentarias, lo que equivale a una suspensión automática de una fecha, pero la cual, por fortuna, no contó para las finales, sino que fue trasladada para la primera jornada de la Liga Betplay de clausura.

Por otro lado, una de las nuevas bajas sería Jesús Rivas, el mediocampista de 29 años que salió expulsado justo sobre el último minuto de la final tras un fuerte agarrón con Juan Manuel Zapata, quien también se fue con la tarjeta roja y lo que equivaldría a dos fechas de sanción, aunque sigue haciendo falta la confirmación oficial por parte de Dimayor.

Arias lanzó una frase que sacude la Liga BetPlay

Luego de superar a Atlético Nacional en la gran final, el técnico destacó el carácter y la capacidad de sacrificio de su plantel para conquistar una nueva estrella.

“No nos sobra nada. Lo primero es aclarar que ganamos este partido y el campeonato sin sobrarnos nada, pero con el esfuerzo, el coraje de estos jugadores y la calidad que tienen lo lograron”, afirmó.

Arias recordó que el equipo mostró su mejor versión en los momentos decisivos del torneo, especialmente durante las fases de eliminación directa.

“Otra vez cuando entramos a jugar ya los mata mata, el equipo se encontró. Sabíamos que era ahí cuando teníamos que apurar y apretar y el equipo lo hizo”, explicó.