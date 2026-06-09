Definido el primer equipo colombiano clasificado a Copa Libertadores 2027; ya hay cuatro clubes confirmados

Junior FC se convirtió en el primer equipo colombiano clasificado a la Copa Conmebol Libertadores 2027 luego de consagrarse campeón de la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto barranquillero derrotó a Atlético Nacional con un marcador global de 3-1 y aseguró así su presencia en la próxima edición del torneo continental.

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El cuadro rojiblanco encaminó la serie con una contundente victoria 3-0 en el estadio Romelio Martínez y, aunque cayó 1-0 en el Atanasio Girardot, logró sostener la ventaja para levantar un nuevo título del fútbol colombiano.

Gracias a esta consagración, Junior obtuvo de manera automática el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, condición que le permitirá evitar las rondas previas del certamen.

El premio económico a Junior por ser campeón de Liga BetPlay

Además del reconocimiento deportivo, el equipo también recibió un importante premio económico. Como campeón de la Liga BetPlay, la Dimayor le entregó un cheque por 500.000 dólares.

A esa cifra se suman los 3 millones de dólares que Conmebol otorga a cada club participante en la fase de grupos de la Copa Libertadores, garantizando un ingreso total de 3,5 millones de dólares.

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En moneda colombiana, ese monto supera los 12.500 millones de pesos, una cifra que representa un importante respaldo para la planificación deportiva e institucional del club.

Junior también quedó confirmado como Colombia 1 para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Por su parte, el campeón de la Liga BetPlay 2026-II ocupará la plaza de Colombia 2.

Los otros dos representantes colombianos en el torneo continental se definirán mediante la tabla de reclasificación. Sin embargo, esos clubes no accederán directamente a la fase de grupos, sino que iniciarán su camino desde la segunda fase previa.

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Los equipos que ya están clasificados a Copa Libertadores 2027

De esta manera, Junior se convierte en el cuarto equipo clasificado a la Copa Libertadores 2027. Antes ya habían asegurado su presencia Belgrano de Argentina, Olimpia de Paraguay y Carabobo de Venezuela. El conjunto barranquillero es, por ahora, el único representante confirmado del fútbol colombiano en la próxima edición del certamen.