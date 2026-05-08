Cuerpo técnico de Leonel sacude al Bucaramanga: revelan ultimátum

Mucho se ha hablado del futuro de Leonel Álvarez y de su cuerpo técnico que tomarían un nuevo camino en la Liga BetPlay después de salir del Atlético Bucaramanga tras no conseguir los resultados deseados en este primer semestre del 2026.

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Una de las posibilidades que tiene Leonel Álvarez es tomar la dirección técnica del Deportivo Independiente Medellín, pero, antes de definir su futuro, el entrenador, junto con su cuerpo técnico buscarían solucionar un tema que quedó pendiente en el paso de ellos en Atlético Bucaramanga y que inquieta a todas las partes.

Bucaramanga ya pasa página y se olvida de Leonel Álvarez con la necesidad de anunciar en próximas horas a su nuevo cuerpo técnico en una búsqueda extensa para definir el perfil que quieren para volver a competir en las finales de la Liga BetPlay 2026-II.

Sin embargo, el cuerpo técnico de Leonel Álvarez no se olvida del Bucaramanga y podría tomar cartas en el asunto después de no llegar a un acuerdo tras la salida de los entrenadores antes de terminar sus respectivos contratos con la institución auriverde.

EL ULTIMÁTUM QUE LE PONDRÍA EL CUERPO TÉCNICO DE LEONEL AL BUCARAMANGA

Anteriormente, el periodista Daniel Angulo había dicho en Despierta Win que el cuerpo técnico de Leonel Álvarez iba a demandar a Atlético Bucaramanga. Una decisión que no se tomó de manera inmediata, tal vez esperando una respuesta del cuadro bumangués.

Las cosas siguieron iguales en las fechas restantes de la Liga BetPlay en su primer semestre y esas dificultades para llegar a un acuerdo con la terminación de los contratos seguía siendo un problema. Los entrenadores no están dispuestos a terminar sus respectivos vínculos si no reciben la totalidad del pago para definir la salida.

Bucaramanga tendría que llegar a un acuerdo con el tema económico para no correr riesgos con una posible demanda, y, de acuerdo con Felipe Sierra, el cuerpo técnico de Leonel Álvarez le puso un ultimátum al club. Si el club no les paga lo que está pendiente antes del lunes 11 de mayo, demandarán.

Habrá que esperar la decisión oficial del cuerpo técnico y si el Bucaramanga logra pagar lo que exigen para ponerse al día y evitar una demanda que se podría escalar a la FIFA o a otras entidades que pongan en peligro el bienestar de la institución santandereana.

BUCARAMANGA SIGUE BUSCANDO ENTRENADOR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

Después de la salida de Leonel Álvarez, el entrenador interino que asignaron fue Wilbert Perea que estaba en el equipo Sub-20. Sin embargo, la idea era que Perea terminara lo que quedaba de la Liga BetPlay 2026-I y luego nombrarán a otro director técnico.

Entre todos los candidatos que hay, aparece Alejandro Restrepo que se fue del Medellín, Alberto Gamero que también dejó su lugar del Deportivo Cali, Jorge Fossati, pero en últimos días, el entrenador uruguayo firmó contrato con el Liverpool de Uruguay. El otro que está más cerca es Pablo Peirano.

Óscar Álvarez, presidente de la institución afirmó que Pablo Peirano es uno de los objetivos y que, pese a que no tienen técnico, ya están en fase de negociaciones para definir el timonel que llegará para afrontar el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026.

LAS DOS PRIMERAS SALIDAS OFICIALES DEL BUCARAMANGA

Tras la eliminación, Bucaramanga sigue sumando regularidad en el semestre encarando la fase inicial de la Copa BetPlay entre los clubes que quedaron afuera de las fases finales. Los ‘Leopardos’ ya oficializaron dos salidas para afrontar el siguiente torneo.

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Por un lado, el capitán, Jefferson Mena no seguirá en la institución después de varios años. Además de Mena, Faber Gil tampoco continuará después de que el Bucaramanga lo hiciera oficial este viernes 8 de mayo.

Aunque todavía no confirman otras ausencias para el 2026-II, todo parece indicar que Freddy Hinestroza tampoco continuará en el Bucaramanga a falta de la oficialización por parte del club.