Bucaramanga se despide de una figura tras eliminación de la Copa Betplay

Atlético Bucaramanga no la pasa bien en el semestre de apertura de 2026 y todo empeora desde que se dio a conocer que Leonel Álvarez dejaría de ser su director técnico, lo que provocó que el equipo quedara sin rumbo y junto con ello que también se empiecen a dar drásticos cambios en la plantilla.

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Las directivas del conjunto 'leopardo' aún no hacen oficial a un nuevo estratega, aunque ya todo estaría listo para que sea Pablo Peirano el que firme contrato. Mientras tanto, están tomando decisiones con la nómina del equipo y liberando algunos cupos, tal como el de Israel Alba, quien firmó su recisión.

Bucaramanga se despide de Israel Alba

El cuadro bumangués no pasa por su mejor momento deportivo y en tan solo cinco meses del semestre de apertura recibió tres eliminaciones de Copa Sudamericana, Liga Betplay y Copa Betplay.

Frente a ello, se está hablando de una completa reestructuración, tanto en la zona del banquillo técnico como en la conformación de la plantilla, por lo que se empiezan a evaluar los jugadores que terminan contrato y si deciden renovarlos, préstamos, fichajes, pero también respectivas salidas.

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Uno de los primeros jugadores que no continuaría con el equipo sería el experimentado lateral, Israel Alba, quien habría firmado su recisión de contrato y se convirtió en agente libre.

Por el momento no se ha hecho oficial esta decisión por parte del equipo con el defensor de 31 años, pero ya sería más que un hecho.

Fabián Sambueza también se iría de Bucaramanga

Fabián Bustos tomó varias decisiones tras la eliminación de Millonarios en Liga Betplay, la primera de ellas sería quedarse en el club a pesar de la insistencia de Universitario para contratarlo, y modificar la plantilla de jugadores de cara al siguiente semestre ya que tiene como objetivo salir campeón.

De los primeros movimientos que llevaría en el mercado de fichajes sería con el fin de reforzar la zona del mediocampo y por lo cual se inclinaría por un experimentado extranjero que milita en el FPC desde hace varias temporadas, Fabián Sambueza, quien habría entrado en los planes del equipo según reveló el periodista Carlos Alemán.

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Pablo Peirano cada vez más cerca de Bucaramanga

La llegada del charrúa de 51 ya estaría casi lista. Solo restarían algunos detalles para que Atlético Bucaramanga haga el anuncio oficial de su nuevo cuerpo técnico, de cara a lo que será el segundo semestre del 2026.

“El Atlético Bucaramanga define la contratación del entrenador PABLO PEIRANO.

A esta hora están adelantadas las gestiones, pendientes solo de un tema impositivo”, informó al respecto el periodista Mariano Olsen, a través de su cuenta oficial de X.