Colombiano fue rechazado por dos selecciones en el Mundial de 2026

Mucho se ha hablado de la previa del Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México que ya empieza a tomar forma con los listados oficiales de cada selección participante. Las 48 naciones ya ultiman los detalles depurando las listas de 55 futbolistas, o bien, sacando de manera directa los 26 jugadores.

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Además de la participación de la Selección Colombia que este lunes 25 de mayo sacará la lista oficial de los 26 jugadores, hay participación colombiana en otras selecciones mundialistas. Uno de ellos es Cristhian Mosquera que esperaba el llamado para jugar el Mundial. Sin embargo, no llegó.

Es más español que colombiano. Nació en Alicante, España y ha hecho todo el proceso con las selecciones prejuveniles, juveniles y escaló para llegar a tener un puesto en el equipo absoluto. Podía estar en la selección de Luis de la Fuente, pero todo cambió con la decisión que tomó el entrenador ibérico.

CRISTHIAN MOSQUERA SE PERDERÁ EL MUNDIAL DE 2026

Colombia nunca fue una verdadera opción para el defensor central colombo español. Cristhian Mosquera no pretendía tomar a la ‘Tricolor’ como una posibilidad, teniendo en cuenta que todo el proceso que ha hecho ha sido en el balompié español a la espera de una convocatoria de alguno de los dos seleccionados.

En la última Fecha FIFA, la oportunidad le llegó al zaguero central del Arsenal que fue convocado para la selección de España. Luis de la Fuente lo tuvo en cuenta para enfrentar a Serbia y a Egipto. Sumó sus primeros minutos con los serbios y fue titular con los egipcios.

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Aunque acaba de quedar campeón con el Arsenal de la Premier League y tiene por delante la UEFA Champions League contra el Paris Saint-Germain, esto no fue suficiente para que Luis de la Fuente lo convocara en una lista de 26 jugadores en la que también sorprende que no haya jugadores del Real Madrid.

Con Colombia no hubo posibilidades tampoco. Cristhian Mosquera dejó las puertas abiertas, pero en su cabeza solo estaba representar a España, país en el que nació y que lo ha formado como jugador profesional. Además, Mosquera quería ponerse la camiseta roja después de todo el camino recorrido con las selecciones juveniles.

MOSQUERA SOÑÓ CON JUGAR EL MUNDIAL

Hace unas semanas, Cristhian Mosquera dejó claro en entrevista con EFE que todavía le quedaba camino por recorrer para estar en un Mundial con la selección de España, “para llegar al Mundial todavía falta un poco y para saber si estoy en la lista también. Trabajar día a día en mi club es lo que me va a hacer estar ahí y tener opciones de que Luis (De la Fuente) me convoque. Lo estoy tomando con mucha ilusión y me lo voy a trabajar y ganar con sacrificio".

Pese al trabajo con el Arsenal, no le alcanzó para ser convocado a la selección de España y se quedó sin el Mundial con ninguna de las dos selecciones. De igual forma, con Colombia no iba a ser convocado y esperó la oportunidad de jugar la Copa del Mundo con España.

Además, dejó claro que nunca pensó en Colombia como opción, “no ha sido ninguna decisión, llevo jugando en la selección española desde la sub-15. Eso dice todo. El ruido y los comentarios han venido de la parte externa. Mi familia y yo hemos estado tranquilos, calmados y relajados con la situación".

LA REPRESENTACIÓN DE COLOMBIA EN OTRAS SELECCIONES DEL MUNDIAL

Colombia definirá su lista de 26 jugadores a partir de este lunes 25 de mayo para concentrar con los elegidos de cara al certamen mundialista. Sin embargo, de vez en cuando hay otros futbolistas de orígenes colombianos que representan a otras naciones.

Luis de la Fuente dejó afuera a Cristhian Mosquera, pero el representante colombiano que reforzará a otra selección mundialista será Jonathan Osorio. El volante nació en Canadá y su familia es de Colombia. Osorio será una de las piezas importantes en el equipo comandado por Jesse Marsch.