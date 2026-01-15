Burgos vs Valencia EN VIVO, 15 de enero: hora y canal Copa del Rey

Las sorpresas de la Copa del Rey siguen dando de qué hablar, especialmente con lo sucedido con el Real Madrid. El equipo ‘Merengue’ no pudo con el Albacete que está peleando el descenso en la segunda división. Con un 3-2, los ‘Blancos’ se despidieron en los octavos de final en el debut de Álvaro Arbeloa.

En los dieciseisavos, Burgos ya había eliminado a Getafe y Racing de Santander dejó afuera al Villarreal. Ahora el elenco burgués afronta un nuevo reto nada más ni nada menos que con el Valencia.

Burgos arrancó desde las primeras instancias eliminando al Atlético Tordesillas, al Real Zaragoza y luego dejó afuera al Getafe para clasificar a los octavos de final de la competencia. Por su parte, el Valencia tuvo que lidiar con el Maracena, Cartagena y Sporting de Gijón.

Este será un duelo de realidades sumamente distintas, pues, Burgos está en la octava casilla de la segunda división y sigue persiguiendo el ascenso, mientras que el Valencia lleva varios años sin ser protagonista en la Primera División Española.

De hecho, el conjunto ‘Che’ escapó del descenso hace dos años, tuvo una mejoría en la temporada pasada y en este torneo, el club valenciano sigue en la parte de abajo en la casilla 18 con 17 unidades. Por ahora, tiene la salvación a solo un punto en medio de la mitad de esta temporada.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE EL BURGOS VS VALENCIA ESTE JUEVES 15 DE ENERO POR LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY

El partido entre Burgos y Valencia se llevará a cabo en el Estadio Municipal de El Plantío a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la APP del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE BURGOS VS VALENCIA

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.