En la celebración de los 80 años de Millonarios FC de Bogotá, uno de los equipos más grandes de Colombia, este sábado 18 de julio, el azul se ve las caras con Colo Colo de Chile en un partido de carácter amistoso.

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El duelo se juega en El Campín

El cotejo se lleva a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que cuenta con una muy buena presencia de aficionados. El conjunto embajador ultima detalles en su pretemporada.



“Desde 1946, Millonarios FC ha construido una historia marcada por títulos, grandes ídolos, generaciones de hinchas y momentos que han quedado para siempre en la memoria del fútbol profesional colombiano. Ocho décadas después, Millonarios FC invita a toda la familia azul a vivir una celebración a la altura de este legado”, escribió el club previo al choque.

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Un partido amistoso interesante

“Este sábado 18 de julio, nuestra casa, el Estadio El Campín, será el escenario de una jornada especial en la que Millonarios FC conmemorará sus 80 años con un partido amistoso internacional frente a Colo-Colo, uno de los clubes más tradicionales de Chile, en un encuentro que contará con la presencia de figuras de talla mundial como Arturo Vidal”, añadió.



Antes del duelo, el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos presentó sus nuevos refuerzos para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año, en la que espera ser más que protagonista.

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La atajada de Burrai

Uno de los fichajes presentados fue el portero argentino Javier Burrai. Burrai arrancó como titular en el encuentro y al minuto 20 se lanzó una tremenda atajada. Colo Colo atacaba por la derecha y cuando el balón llegó al medio, el defensa central Andrés Llinás, intentando rechazar, por poco anota en contra.

Justo allí, Burrai sacó su brazo izquierdo y salvó a Millonarios del autogol. La jugada, como era de esperarse, tomó mucha fuerza a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida como Twitter. 0 a 0 acabó el primer tiempo.



