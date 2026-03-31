Bustos respondió a la pregunta obligada sobre la salud de Falcao

La primera fase de la Liga Betplay está a punto de llegar a su fin y junto con ello Millonarios se roba el protagonismo, ya que ingresó a los ocho mejores, pero todavía quedan partidos determinantes en donde podría llegar a descender si no mantiene un ritmo óptimo, tal como lo que pasó recientemente contra Fortaleza.

El cuadro 'embajador' también está en la obligación de pensar en lo que pueda llegara a pasar en la Copa Sudamericana, pero por el momento el objetivo está en quedarse dentro de los ocho mejores de la Liga Betplay, para lo cual necesita contar con su plantilla de jugadores completa y por lo que Radamel Falcao vuelve a ser una de las principales preguntas para Fabián Bustos.

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Bustos finalmente contó cómo está Falcao

Millonarios se encuentra en la sexta casilla de la tabla de posiciones, pero todavía con cinco partidos reglamentarios por disputarse, por lo que no pueden bajar el ritmo y menos pensando que también tendrían que jugar prácticamente en simultáneo la Copa Sudamericana.

El siguiente reto del argentino en la competencia local será frente a Jaguares en el marco de la fecha 15, en donde tendrá que jugar en una plaza difícil como lo es el Municipal de Montería, pero en donde habría un esperado regreso en la convocatoria por todos los hinchas.

Radamel Falcao es justamente el protagonista, ya que se dio a conocer que habría recibido el alta médica y estaría entrenando con el resto del equipo, una buena noticia tomando en cuenta que se estimaba que estuviera de regreso para inicios del mes de abril y poder disputar la Sudamericana.

Aún así, no se quiere todavía apresurar su proceso de recuperación para evitar alguna recaída, por lo que lo más probable es que forme parte de la convocatoria para el partido frente a Jaguares, aunque sin tener que auspiciar como titular, tal como ocurrió en el caso del partido contra Nacional.

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¿Cuándo será el debut de Millonarios en la Copa Sudamericana?

El regreso del 'embajador' a una fase de grupos de la Copa Sudamericana estará enmarcado por el duelo ante la escuadra chilena, O'Higgins. Este duelo correspondiente a la primera fecha se llevará a cabo en el Estadio Codelco El Teniente el martes 7 de abril.

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¿Cómo le ha ido a Falcao en su regreso a Millonarios?

El delantero de 40 años volvió a vestir la camiseta de Millos tras estar ausente durante todo el semestre de clausura de la temporada 2025. Desde entonces, con Hernán Torres y Fabián Bustos ha tenido la oportunidad de jugar cinco partidos, en los cuales se ha reportado con un gol a lo largo de 173 minutos.