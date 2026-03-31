¿Se desinfló? Equipo de la Liga BetPlay perdería su lugar en los ocho

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay-I de 2026 está en recta final y a pocas fechas para terminar el calendario hay equipos que tienen en riesgo su clasificación al grupo de los ocho.

Es el caso de Internacional de Bogotá, que a pesar de haber tenido un sorprendente inicio de temporada, para actualmente por una mala racha al registrar seis partidos sin victoria.

Lea también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate entre Millonarios y Fortaleza

Internacional de Bogotá no volvió a ganar

Internacional de Bogotá no gana en la Liga BetPlay desde el pasado 21 de febrero, cuando superó en condición de local a Millonarios.

Desde entonces, el conjunto capitalino registra empates con Águilas Doradas, Llaneros, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira.

Además, Internacional de Bogotá ha perdido en sus más recientes encuentros con Atlético Nacional y Junior.

Internacional de Bogotá en la tabla de posiciones

1. Atlético Nacional - 30 puntos

2. Deportivo Pasto - 27 puntos

3. Junior - 25 puntos

4. Once Caldas - 24 puntos

5. Deportes Tolima - 23 puntos

6. Millonarios - 21 puntos

7. América - 21 puntos

8. Internacional de Bogotá - 21 puntos

----------------

9. Atlético Bucaramanga - 19 puntos

10. Deportivo Cali - 19 puntos

11. Águilas Doradas - 19 puntos

12. Santa Fe - 18 puntos

13. Llaneros - 17 puntos

14. Medellín - 16 puntos

15. Fortaleza - 15 puntos

16. Cúcuta - 11 puntos

17. Alianza - 11 puntos

18. Jaguares - 11 puntos

19. Boyacá Chicó - 8 puntos

20. Pereira - 6 puntos

Lea también Alberto Gamero habría dado un rotundo NO a un equipo internacional: se conoció la razón

Partidos que le quedan a Internacional de Bogotá

Fecha 15

Fortaleza Vs Internacional de Bogotá

Fecha 16

Internacional de Bogotá Vs Alianza

Fecha 17

Once Caldas Vs Internacional de Bogotá

Fecha 18

Internacional de Bogotá Vs Boyacá Chicó

Fecha 19

Santa Fe Vs Internacional de Bogotá