¿Se desinfló? Equipo de la Liga BetPlay perdería su lugar en los ocho

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay-I de 2026 está en recta final y a pocas fechas para terminar el calendario hay equipos que tienen en riesgo su clasificación al grupo de los ocho.
Es el caso de Internacional de Bogotá, que a pesar de haber tenido un sorprendente inicio de temporada, para actualmente por una mala racha al registrar seis partidos sin victoria.
Internacional de Bogotá no volvió a ganar
Internacional de Bogotá no gana en la Liga BetPlay desde el pasado 21 de febrero, cuando superó en condición de local a Millonarios.
Desde entonces, el conjunto capitalino registra empates con Águilas Doradas, Llaneros, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira.
Además, Internacional de Bogotá ha perdido en sus más recientes encuentros con Atlético Nacional y Junior.
Internacional de Bogotá en la tabla de posiciones
1. Atlético Nacional - 30 puntos
2. Deportivo Pasto - 27 puntos
3. Junior - 25 puntos
4. Once Caldas - 24 puntos
5. Deportes Tolima - 23 puntos
6. Millonarios - 21 puntos
7. América - 21 puntos
8. Internacional de Bogotá - 21 puntos
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9. Atlético Bucaramanga - 19 puntos
10. Deportivo Cali - 19 puntos
11. Águilas Doradas - 19 puntos
12. Santa Fe - 18 puntos
13. Llaneros - 17 puntos
14. Medellín - 16 puntos
15. Fortaleza - 15 puntos
16. Cúcuta - 11 puntos
17. Alianza - 11 puntos
18. Jaguares - 11 puntos
19. Boyacá Chicó - 8 puntos
20. Pereira - 6 puntos
Partidos que le quedan a Internacional de Bogotá
Fecha 15
Fortaleza Vs Internacional de Bogotá
Fecha 16
Internacional de Bogotá Vs Alianza
Fecha 17
Once Caldas Vs Internacional de Bogotá
Fecha 18
Internacional de Bogotá Vs Boyacá Chicó
Fecha 19
Santa Fe Vs Internacional de Bogotá