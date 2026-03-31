Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Liga Betplay

¿Se desinfló? Equipo de la Liga BetPlay perdería su lugar en los ocho

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay-I de 2026 está a pocas fechas de su final para definir los ocho clasificados.
Daniel Zabala
Partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay cambia su programación
Partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay cambia su programación // Ángela Bucheli, Deportes RCN

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay-I de 2026 está en recta final y a pocas fechas para terminar el calendario hay equipos que tienen en riesgo su clasificación al grupo de los ocho.

Es el caso de Internacional de Bogotá, que a pesar de haber tenido un sorprendente inicio de temporada, para actualmente por una mala racha al registrar seis partidos sin victoria.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate entre Millonarios y Fortaleza

Lea también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate entre Millonarios y Fortaleza

Internacional de Bogotá no volvió a ganar

Internacional de Bogotá no gana en la Liga BetPlay desde el pasado 21 de febrero, cuando superó en condición de local a Millonarios.

Desde entonces, el conjunto capitalino registra empates con Águilas Doradas, Llaneros, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira.

Además, Internacional de Bogotá ha perdido en sus más recientes encuentros con Atlético Nacional y Junior.

[VIDEO] Golazo de Muriel: Junior celebró en casa del Internacional de Bogotá

Lea también

[VIDEO] Golazo de Muriel: Junior celebró en casa del Internacional de Bogotá

Internacional de Bogotá en la tabla de posiciones

1. Atlético Nacional - 30 puntos

2. Deportivo Pasto - 27 puntos

3. Junior - 25 puntos

4. Once Caldas - 24 puntos

5. Deportes Tolima - 23 puntos

6. Millonarios - 21 puntos

7. América - 21 puntos

8. Internacional de Bogotá - 21 puntos

----------------

9. Atlético Bucaramanga - 19 puntos

10. Deportivo Cali - 19 puntos

11. Águilas Doradas - 19 puntos

12. Santa Fe - 18 puntos

13. Llaneros - 17 puntos

14. Medellín - 16 puntos

15. Fortaleza - 15 puntos

16. Cúcuta - 11 puntos

17. Alianza - 11 puntos

18. Jaguares - 11 puntos

19. Boyacá Chicó - 8 puntos

20. Pereira - 6 puntos

Alberto Gamero habría dado un rotundo NO a un equipo internacional: se conoció la razón

Lea también

Alberto Gamero habría dado un rotundo NO a un equipo internacional: se conoció la razón

Partidos que le quedan a Internacional de Bogotá

Fecha 15

Fortaleza Vs Internacional de Bogotá

Fecha 16

Internacional de Bogotá Vs Alianza

Fecha 17

Once Caldas Vs Internacional de Bogotá

Fecha 18

Internacional de Bogotá Vs Boyacá Chicó

Fecha 19

Santa Fe Vs Internacional de Bogotá

En esta nota

Liga Betplay Fútbol Colombiano Atlético Nacional Millonarios Independiente Medellín Atlético Bucaramanga Deportivo Pasto Deportes Tolima Deportivo Cali Cúcuta Deportivo

Videos destacados