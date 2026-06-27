Cabo Verde clasifica a dieciseisavos de final del Mundial 2026

Por la tercera y última jornada del grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, la selección de Arabia Saudita se enfrentó con su similar de Cabo Verde.

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Un sorpresivo duelo

En la antesala de la máxima fiesta del deporte rey, quizás, muchos aficionados consideraron que ambos equipos llegarían a este cotejo sin la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda.



Sin embargo, tanto la selección de Cabo Verde como el combinado de Arabia Saudita arribaron con las chances serias de clasificar a los dieciseisavos de final del certamen orbital.

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Cabo Verde quería hacer historia

“Cabo Verde, que también ostenta dos puntos, puede continuar con su impresionante trayectoria en su debut en el torneo y clasificarse para la siguiente instancia con una victoria contra Arabia Saudí, aunque un empate también podría ser suficiente dependiendo de los demás resultados. Por su parte, los saudíes pasarán de ronda si ganan el enfrentamiento en Houston, y Uruguay no logra vencer a España”, reseñó la FIFA en la previa.



El cotejo empezó de una forma bastante intensa. Las selecciones saltaron al terreno de juego tratando de cumplir su objetivo. Arabia Saudita, el equipo con más obligación, propuso más en el primer tiempo.

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Cabo Verde hizo historia

Sin embargo, no contó con la eficacia necesaria para marcar. Cabo Verde, por su lado, que hacía un duelo inteligente a través de las transiciones rápidas, tampoco pudo anotar en la primera mitad. La etapa inicial acabó 0 a 0.



El segundo tiempo fue similar al primero y tampoco se marcaron goles. 0 a 0 terminó el choque. Este resultado no le sirvió a Arabia Saudita, pero a Cabo Verde sí, que sumó 3 puntos y ganó el segundo lugar del grupo H para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.





