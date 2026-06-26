EN VIVO Cabo Verde vs Arabia Saudita | Copa Mundial de la FIFA 2026

Este viernes 26 de junio, el Grupo H termina con vibrantes partidos que decidirán la clasificación. España que ya está clasificada se mide con Uruguay, mientras que Cabo Verde enfrentará a Arabia Saudita en simultáneo. Caboverdianos y saudíes tienen todavía grandes opciones para sellar el paso a los dieciseisavos de final.

Cabo Verde está debutando en este Mundial y lo ha hecho con buenas sensaciones y sumando hinchas por todo lado. La experiencia del seleccionado africano en este Mundial ha sido buena, pues, mientras que a algunas selecciones se les complica marcar o arañar puntos, al cuadro dirigido por Pedro Leitao no se le ha dificultado.

De hecho, Cabo Verde sorprendió con las atajadas de Vozinha, arquero de 40 años que resistió en el arco en el debut ante España. Su respuesta fue tremenda y aguantó los embates españoles para el empate sin goles. Además de sacar su primer punto en el partido inicial de los Mundiales, también apretaron a Uruguay con la igualdad a dos goles.

Los goles de Kevin Pina y Hélio Varela quedarán guardadas para la historia. En caso de ganar por más de cinco goles contra Arabia Saudita y si España empata, serán líderes. Si ganan y Uruguay pierde serán segundos. El empate no les ayudaría, pues, con tres puntos y una diferencia de 0 no les alcanzaría.

Por su parte, Arabia Saudita está lejos de ser esa selección que superó a Argentina en el 2022. La selección asiática es cuarta en estos momentos con solo un punto producto del empate frente a Uruguay. La diferencia de gol complica tras caer goleado con España con un 4-0 y esperan revertir esa mala cara.

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Arabia Saudita podría meterse a los dieciseisavos de final, siempre y cuando supere a Cabo Verde y si Uruguay no gana contra España en simultáneo. Si salen victoriosos, podrían apostar a la posibilidad de clasificar como uno de los mejores terceros.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE CABO VERDE VS ARABIA SAUDITA POR EL MUNDIAL 2026 ESTE VIERNES 26 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el viernes 26 de junio a partir de las 19:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DSports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN y Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO CABO VERDE VS ARABIA SAUDITA

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Paraguay: 8:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.