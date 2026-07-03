Nacional contaría con nuevo extremo para la Liga BetPlay 2026 - II

Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, sigue trabajando de cara a lo que será el inicio del todos contra todos de la Liga colombiana del segundo semestre del año.

Nacional ya piensa en el segundo semestre

El club antioqueño está más que obligado a pelear el tan anhelado trofeo, esto después de perder la gran final de la primera liga del año ante el Junior de Barranquilla, equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias.



El conjunto verdolaga ya empezó la pretemporada. El día martes 30 de junio fueron citados los jugadores para empezar a preparar el arranque de la competencia oficial. Los hinchas del equipo esperan el anuncio de fichajes.

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El extremo con el que contaría Nacional

Y hablando del mercado, precisamente, para la segunda liga del año, Atlético Nacional contaría con un nuevo extremo. Se trata de Kevin Parra, quien durante el primer semestre de 2026 vistió los colores de Internacional de Bogotá.



Parra estaba préstamo en el equipo capitalino y ya regresó a Nacional. El futbolista de apenas 23 años sería del gusto del nuevo cuerpo técnico de la escuadra verde y blanca, que está encabezado por Lucas Fidolo González Vélez​.

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¿Parra se quedará en Nacional?

Los próximos días serán más que importantes para conocer si, finalmente, Kevin Parra hará parte de la plantilla de Atlético Nacional de Medellín para la liga colombiana del segundo semestre del año. Algunos aficionados del club quieren que esto se concrete.



En párrafos anteriores, se mencionó el nombre del nuevo DT de Nacional. Así fue presentado: “Atlético Nacional anuncia el regreso de Lucas González Vélez, ahora como director técnico del equipo profesional. Una vuelta que tiene historia: en 2021 ya fue parte del cuerpo técnico de las divisiones menores del club, donde dejó huella en procesos formativos que hoy se ven reflejados en jugadores del primer equipo. Ese vínculo con la cantera no es pasado, es parte de su apuesta: fortalecer el proceso juvenil para que los talentos que emergen de él encuentren en el profesional su lugar natural”.