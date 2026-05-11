Cada vez falta menos para lo que será el inicio de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



31 días restan para la apertura del torneo. Cada selección ultima detalles con un mismo objetivo: levantar el tan anhelado título. La batalla será hermosa y acaparará la atención de millones de personas.

Mundial 2026: grupo G

La fase de grupos del Mundial 2026 está lista desde hace un buen tiempo y una de las zonas que se puede tildar como las más parejas del torneo es la G, de la cual hacen parte las selecciones de Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.



Bélgica, para muchos amantes del balompié, es el gran favorito para avanzar de ronda, pero no tendrá la situación sencilla ante selecciones que son similares por jugar con un bloque bajo, lo cual hace complejo el trabajo ofensivo.

Grupo G del Mundial: fixture

El lunes 15 de junio será el debut para este grupo. En el estadio Seattle (Lumen Field), Bélgica y Egipto se enfrentarán a las 2:00 p. m., hora colombiana. Más tarde, a las 8:00 p. m., Irán chocará fuerzas con Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles.



Ya el domingo 21 de junio, por la segunda jornada del grupo G, Bélgica será rival de Irán en el mismo SoFi Stadium en un duelo que comenzará a las 2:00 p. m., hora cafetera. Y a las 8:00 p. m. será el turno para Nueva Zelanda y Egipto, quienes disputarán los tres puntos en el BC Place de Vancouver.

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El Mundial 2026 por RCN

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