Calendario y fixture del grupo B del Mundial 2026

El grupo B de la Copa del Mundo 2026 estará integrado por Suiza, Bosnia y Herzegovina, Canadá y Catar, en una zona que combina tradición europea, representación asiática y la presencia de una selección anfitriona del continente americano.

Lea también Calendario y fixture del grupo A del Mundial 2026

Se trata de un grupo que, en el papel, luce equilibrado, aunque la localía de Canadá podría marcar diferencia a su favor. El equipo norteamericano disputará tres de sus partidos en territorio propio, lo que le otorga un entorno favorable para intentar avanzar de ronda.

En Canadá y Estados Unidos se jugará el grupo B del Mundial 2026

En total, tres encuentros se jugarán en Canadá y los otros tres en Estados Unidos. Esta distribución garantiza que Canadá tenga respaldo de su afición durante buena parte de la fase de grupos, en un torneo que tendrá múltiples sedes en Norteamérica.

La competencia comenzará el viernes 12 de junio, cuando Canadá enfrente a Bosnia y Herzegovina en el Estadio Toronto. Será un debut exigente para el conjunto local ante un rival europeo competitivo.

Un día después, el sábado 13 de junio, Catar se medirá con Suiza en el Estadio Bahía de San Francisco, en un duelo que puede empezar a perfilar la parte alta de la clasificación.

La segunda jornada se disputará el jueves 18 de junio. Ese día, Suiza jugará contra Bosnia y Herzegovina en el Estadio Los Ángeles, mientras que Canadá enfrentará a Catar en el Estadio BC Place Vancouver.

El cierre del grupo será el miércoles 24 de junio, con dos partidos en simultáneo. Suiza vs. Canadá en el Estadio BC Place Vancouver, y Bosnia y Herzegovina vs. Catar en el Estadio Seattle.

Programación partidos grupo B del Mundial 2026

Fecha 1

Viernes 12 de junio

Canadá vs Bosnia y Herzegovina

15:00 - Estadio Toronto

Sábado 13 de junio

Catar vs Suiza

15:00 - Estadio Bahía de San Francisco

Fecha 2 - Jueves 18 de junio

Suiza vs Bosnia y Herzegovina

15:00 - Estadio Los Ángeles

Canadá vs Catar

18:00 - Estadio BC Place Vancouver

Fecha 3 - Miércoles 24 de junio

Suiza vs Canadá

15:00 - Estadio BC Place Vancouver

Bosnia y Herzegovina vs Catar

15:00 - Estadio Seattle

*Los horarios corresponden al Este de Estados Unidos - para Colombia es una hora menos

Lea también Calendario y fixture del grupo G del Mundial 2026

La IA predice la tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026

Según las proyecciones realizadas por modelos de análisis, Suiza lideraría el grupo, seguida por Canadá, mientras que Bosnia y Herzegovina ocuparía el tercer lugar y Catar cerraría la zona. En el formato ampliado de 48 selecciones, avanzarán a dieciseisavos los dos primeros de cada grupo y las ocho mejores terceras.

Posibles cruces del grupo B en segunda ronda del Mundial

En ese escenario, la segunda del grupo B tendría como rival asegurado al segundo del grupo A (México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa). El líder del grupo B enfrentará a una tercera de otras zonas, mientras que el tercero podría cruzarse con el primero del grupo D (Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía) o del grupo E (Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador).