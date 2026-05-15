Problemas para Durán rumbo al Mundial: sin equipo y rechazado en varias ligas

Sin duda alguna, mucho se ha hablado acerca del futuro de Jhon Jáder Durán que no la pasa para nada bien en el Zenit de San Petersburgo sin regularidad semana tras semana. Arrancó bien con titularidades y con dos goles desde el punto penal, pero el cuadro ruso empezó a relegarlo al banquillo de suplentes.

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Bajo ese panorama, sorprendió bastante que este jueves 14 de mayo, el nombre de Jhon Jáder Durán apareciera en la prelista de 55 jugadores dentro de la nómina de la Selección Colombia. La poca regularidad no fue determinante para pensar en una ausencia en el combinado nacional.

Néstor Lorenzo le dio la confianza a Jhon Jáder, por lo menos en la lista preliminar que despertó varias opiniones de los aficionados. El atacante del Zenit perdió minutos en cancha y, además, pasó de ser titular a ser suplente. En otros partidos de Rusia se fue sin sumar minutos.

Después de la temporada, Jhon Jáder Durán tendrá que regresar al Al Nassr, equipo que es dueño de los derechos deportivos del delantero antioqueño. Su préstamo con el Zenit iba hasta junio de 2026 y tras el Mundial debía buscar nuevos aires en su futuro, dado que no había quedado de la mejor manera con el elenco saudí.

JHON JÁDER DURÁN SUFRE RECHAZOS DE LIGAS ANTES DE LA COPA DEL MUNDO

Aunque el fichaje de Jhon Jáder Durán al Zenit consistía en una cesión sin opción de compra, el club ruso podía adquirir al delantero colombiano a final de temporada pagando la suma de su pase. No obstante, de manera anticipada, y, después de que el elenco ruso le permitiera al colombiano la licencia de regresar a Colombia por temas personales, Durán rescindirá su contrato.

Antes del Mundial, Jhon Jáder tendrá que definir su futuro. Al Nassr sería su equipo, pero todo parece indicar que su idea es salir de Arabia Saudita y regresar al fútbol europeo a la espera de las posibles ofertas que puedan llegar en un futuro.

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Desde que jugaba en Al Nassr, Jhon Jáder Durán no había quedado de la mejor forma y el elenco saudí estaba esperando salir del colombiano. Durán tampoco tuvo la relación ideal con Cristiano Ronaldo y su salida era un hecho. Las torpezas en expulsiones lo dejaron mal parado.

Al Nassr tampoco cree que sea necesario contar con Jhon Jáder Durán. El delantero buscaría nuevos planes en su futuro con la necesidad de buscar ofertas idóneas. La Selección Colombia optó por convocar al antioqueño en esa lista de 55 jugadores.

Entre las opciones en Europa apareció Galatasaray, pero el entrenador del club tampoco ve con buenos ojos la posibilidad de contratar al colombiano por las polémicas que ha tenido, especialmente cuando estuvo en el balompié turco con el Fenerbahce. Dos rechazos de ligas a la espera de conocer su próximo destino.

¿JHON JÁDER DURÁN SERÁ CONVOCADO PARA EL MUNDIAL?

Estar dentro del selecto grupo de 55 jugadores puede ser provechoso para Jhon Jáder Durán que estaría entre las opciones de Néstor Lorenzo para reforzar el ataque. La poca regularidad se convierte en el principal problema para Durán, después de que en el entorno de la Selección Colombia desmintieran algún problema interno con el atacante del Zenit.

Se quedó sin club antes del Mundial, y, aunque regresará al Al Nassr, seguramente los saudíes no van a utilizarlo. Además, Jhon Durán no ha vuelto a estar en las convocatorias de la Selección Colombia. Sorprendió su nombre en los 55, pero por estas situaciones, sería muy complejo que pueda estar dentro de los seleccionados.

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Jhon Jáder Durán se sumará a la concentración de la Selección Colombia el lunes 18 de mayo en Medellín después de recibir la licencia por parte del Zenit. Tendrá que convencer al cuerpo técnico por la poca regularidad que ha tenido con la necesidad de componer los 26 convocados.

Habrá que esperar hasta finales del mes de mayo para conocer si el antioqueño ex Aston Villa estará en la lista oficial de convocados para afrontar la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. Solo Néstor Lorenzo podrá definir la lista oficial en próximos días.