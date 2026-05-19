Calendario y fixture del Grupo L del Mundial 2026

El grupo L de la Copa del Mundo de 2026 parte como uno de los más atractivos del certamen, teniendo en cuenta la presencia de importantes selecciones que surgen como favoritos a luchar por el título.
Se trata de los seleccionados de Inglaterra y Croacia, que en la previa del Mundial están llamadas a dominar la zona, pero además a llegar a las rondas definitivas.
El grupo lo completan las selecciones de Ghana y Panamá, que tratarán de dar la sorpresa y hasta aspirar a clasificar como una de las mejores terceras.
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
Calendario y fixture del grupo L en la Copa del Mundo
El grupo L de la Copa del Mundo de 2026 comenzará su actividad el 17 de junio con los partidos entre Inglaterra contra Croacia en Arlington y el duelo entre Ghana frente a Panamá en Toronto, Canadá.
Fecha 1 - 17 de junio
Inglaterra Vs Croacia
Hora: 3:00 P.M.
Estadio AT$T Arlington
Ghana Vs Panamá
Hora: 6:00
BMO Field, Toronto
Fecha 2 - 23 de junio
Inglaterra Vs Ghana
Hora: 3:00 P.M.
Gillette Stadium, Massachusetts
Panamá Vs Croacia
Hora: 6:00 P.M.
BMO Field, Toronto
Fecha 3 - 27 de junio
Panamá Vs Inglaterra
Hora: 4:00 P.M.-
MetLife Stadium, Nueva Jersey
Croacia Vs Ghana
Hora: 4:00 P.M.
Lincoln Financial Field, Filadelfia
¿Cómo VER EN VIVO la Copa del Mundo por RCN?
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