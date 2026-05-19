Calendario y fixture del Grupo L del Mundial 2026

El grupo L de la Copa del Mundo de 2026 parte como uno de los más atractivos del certamen, teniendo en cuenta la presencia de importantes selecciones que surgen como favoritos a luchar por el título.

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Se trata de los seleccionados de Inglaterra y Croacia, que en la previa del Mundial están llamadas a dominar la zona, pero además a llegar a las rondas definitivas.

El grupo lo completan las selecciones de Ghana y Panamá, que tratarán de dar la sorpresa y hasta aspirar a clasificar como una de las mejores terceras.

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Calendario y fixture del grupo L en la Copa del Mundo

El grupo L de la Copa del Mundo de 2026 comenzará su actividad el 17 de junio con los partidos entre Inglaterra contra Croacia en Arlington y el duelo entre Ghana frente a Panamá en Toronto, Canadá.

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Fecha 1 - 17 de junio

Inglaterra Vs Croacia

Hora: 3:00 P.M.

Estadio AT$T Arlington

Ghana Vs Panamá

Hora: 6:00

BMO Field, Toronto

Fecha 2 - 23 de junio

Inglaterra Vs Ghana

Hora: 3:00 P.M.

Gillette Stadium, Massachusetts

Panamá Vs Croacia

Hora: 6:00 P.M.

BMO Field, Toronto

Fecha 3 - 27 de junio

Panamá Vs Inglaterra

Hora: 4:00 P.M.-

MetLife Stadium, Nueva Jersey

Croacia Vs Ghana

Hora: 4:00 P.M.

Lincoln Financial Field, Filadelfia

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¿Cómo VER EN VIVO la Copa del Mundo por RCN?

Las emociones de la Copa del Mundo de 2026 se podrán vivir EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN y por la APP del Canal RCN.

El Canal RCN transmitirá 35 partidos por su señal abierta, incluyendo todos los duelos de la Selección Colombia.