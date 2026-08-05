Tolima confirmó su último refuerzo para la Copa Libertadores y la Liga BetPlay

Deportes Tolima presentó este miércoles 5 de agosto su último refuerzo para afrontar la competencia del segundo semestre de 2026. Se trata del delantero Sergio Aguayo Castillo, que cuenta con nacional estadounidense y mexicana, y quien llega al conjunto 'pijao' en condición de préstamo desde las Chivas de Guadalajara.

Aguayo, de 23 años, arriba al equipo ibaguereño con el objetivo de luchar por un lugar en el frente del ataque del esquema del director técnico Sebastián Oliveros y con el reto de jugar no solo la Liga BetPlay, sino que también la Copa Conmebol Libertadores, en donde Deportes Tolima se medirá con Independiente del Valle en octavos de final.

"La TRIBU suma un nuevo guerrero 🏹 Desde Chivas, Sergio Aguayo llega al VINOTINTO y ORO para aportar potencia, fortaleza física y competitividad en el frente de ataque.

¡Bienvenido a esta, tu nueva casa Sergio! 🤎💛", escribió Deportes Tolima en la presentación del delantero.

Refuerzos de Tolima para el segundo semestre de 2026

Deportes Tolima, que tendrá como gran reto los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores frente a Independiente del Valle, ha reforzado su nómina con jugadores que no cuentan con tanto reconocimiento internacional, pero que sí han sido rendidores en sus clubes.

El atacante Sergio Aguayo se suma a Miguel Ortega, Luis 'niche' Sánchez, Jorge Cabezas Hurtado y Homer Martínez como las caras nuevas del equipo 'pijao'.

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Bajas de Tolima para el segundo semestre de 2026

Por otro lado, de Deportes Tolima se fueron jugadores que habían sido importantes en la primera mitad del año, además del director técnico Lucas González, quien aceptó una oferta para dirigir a Atlético Nacional.

Lucas González, Élan Ricardo, Luis Marquínez, Juan Pablo Nieto, Juan Pablo 'tatay' Torres y Jersson González salieron la nómina ibaguereña.

¿Cuándo juega Tolima Vs Independiente del Valle en la Copa Libertadores?

Deportes Tolima enfrentará en serie de ida y vuelta a Independiente del Valle de Ecuador en los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

El enfrentamiento iniciará el martes 11 de agosto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y se definirá el martes 18 de agosto en Ecuador.