¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en la Liga BetPlay-II de 2026?

En pleno desarrollo está la actividad del Fútbol Profesional Colombiano del segundo semestre de 2026 con la disputa de la Liga BetPlay-II, la Copa BetPlay y el Torneo BetPlay.

A pesar de que ya se han jugado algunas fechas, los clubes del balompié nacional siguen moviéndose en el mercado de fichajes para lograr incorporaciones de última hora.

Se ha conocido que equipos como Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional, Deportivo Cali, América y Junior están en una verdadera carrera contrarreloj para sumar refuerzos a sus respectivas nóminas.

Por otro lado, también hay jugadores con contrato que están definiendo su situación y algún posible traspaso.

Hasta cuándo se pueden hacer transferencias e inscribir jugadores en el FPC

Teniendo en cuenta el reglamento de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) el lunes 10 de agosto es la fecha limite que tiene cada club para cerrar cualquier negociación y además inscribir jugadores.

De esta manera, cada club del Fútbol Profesional Colombiano deberá tener definida su lista de 25 jugadores profesionales con los que afrontará la temporada del segundo semestre de 2026 hasta el lunes 10 de agosto.

Cualquier negociación que se haga después de la fecha estipulada sería para transferir futbolistas al exterior a ligas en las que aún siga abierto el periodo de inscripción.

Ventana para inscribir jugadores sin contrato

A pesar de que las competencias nacionales están en pleno desarrollo, la Dimayor abre una ventaja para que los clubes que lo requieran puedan fichar e inscribir a jugadores en condición de agente libre.

Dicho periodo se establece entre la última semana de agosto y la primera de septiembre.