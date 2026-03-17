Cali confirmó un fichaje de última hora: llegó desde España

Alberto Gamero dejó al Deportivo Cali después de la derrota contra Once Caldas. La institución no demoró en confirmar la llegada de Rafael Dudamel que tendrá un segundo ciclo con la necesidad de recuperar la confianza y de ganar el título que tanto ha escaseado desde el 2021, justamente con Dudamel como entrenador.

Con apenas un partido disputado, el Cali ganó contra Cúcuta y Rafael Dudamel espera respetar la casa recibiendo la visita de Independiente Santa Fe. Mientras que su último fichaje fue Gustavo Cuéllar, el equipo femenino sigue dando de qué hablar en el mercado con una incorporación que llegó directamente desde España.

Deportivo Cali ha disputado tres fechas en la Liga BetPlay Femenina 2026 superando al Medellín (3-1), empatando con Orsomarso (1-1) y venciendo a Internacional de Bogotá (1-0). Con siete unidades, las azucareras son cuartas y jugarán la cuarta fecha contra Fortaleza.

Ese contexto del presente del Cali Femenino y con el mercado de fichajes abierto todavía, la institución no perdió tiempo en esa necesidad por repetir título y confirmó este lunes 16 de marzo el fichaje de Karen Daniela Castellanos, una jugadora habilidosa que tiene buen remate, buena capacidad de crear jugadas y que seguramente aportará bastante.

DANIELA CASTELLANOS ES NUEVA JUGADORA DEL CALI

Por medio de un comunicado, Cali Femenino anunció que, “la futbolista Daniela Castellanos, quien llega proveniente del Levante UD Femenino para integrarse al plantel profesional”.

Además, reseñaron que, “la jugadora se suma al proyecto deportivo liderado por el director técnico Jhon Alber Ortiz, con el objetivo de fortalecer la plantilla y aportar su talento, experiencia y compromiso al equipo durante el presente semestre”. Cali aspira poder llegar a las fases finales y lo hará con una prestigiosa incorporación.

Lea también Independiente Medellín anunció un regreso previo a la Copa Libertadores

Daniela Castellanos viene del Levante de España, pero también ha sumado experiencia en equipos como Real Santander, América de Cali y Millonarios. Una talentosa jugadora que llegará a aportar en el proyecto del Deportivo Cali en busca del tercer título consecutivo para la institución.

CALI TENDRÍA DEFINIDO EL DEBUT DE DANIELA CASTELLANOS

La jugadora que llegó proveniente del Levante de España fue anunciada en las redes sociales del Deportivo Cali este lunes 16 de marzo antes del partido del cuadro azucarero que enfrentará a Fortaleza en condición de visitante en Bogotá. Justamente, Jhon Alber Ortiz no dudó en confirmar la convocatoria para ese compromiso con Daniela Castellanos convocada.

Bajo ese panorama, Karen Daniela Castellanos podría debutar recién llegada en el partido contra Fortaleza por la cuarta jornada de la Liga BetPlay. Jhon Alber Ortiz tendrá que definir si la volante será titular o si arrancará en el banquillo. Sumar de a tres será esencial para acercarse a la parte alta de la clasificación.

HINCHAS REACCIONARON AL FICHAJE DE DANIELA CASTELLANOS EN CALI

Con la posibilidad de sumar sus primeros minutos en cancha, ya sea como titular o como suplente, Karen Daniela Castellanos no ha debutado y ya ha dado de qué hablar por su recordado paso por el América de Cali en donde estuvo en varias ediciones de la Liga BetPlay Femenina.

Lea también Sorpresa en Liga BetPlay: equipo anunció salida de dos jugadores a mitad del semestre

De América salió a Millonarios que la catapultó al exterior, nada más ni nada menos que a España con el Levante. Aficionados del Cali recordaron su paso por el ‘vecino’ y por Millonarios, algo que poco o nada les gustó a los seguidores del equipo verdiblanco.