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Independiente Medellín

Independiente Medellín anunció un regreso previo a la Copa Libertadores

El poderoso avanzó a la fase de grupos del certamen continental luego de eliminar a Liverpool y Juventud de Las Piedras.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Medellín confirmó importante regreso para la Copa Libertadores
Refuerzo de Medellín // Medellín
Copa Libertadores 2026
3ra Ronda - Vuelta
Independiente Medellín Independiente Medellín
Finalizado
2 - 1
Agregado: 3 - 2
Juventud Juventud
Estadísticas del partido

El equipo comandado por Alejandro Restrepo hizo respetar su condición de local frente a Juventud de Las Piedras y se impuso con un marcador de 2-1, lo que le permitió clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores con un global de 3-2.

Ahora, falta que se defina el grupo en el que quedará el 'poderoso de la montaña', pero antes de ello y para lograr avanzar lo más que se pueda en la competencia, se confirmó el regreso de una importante figura para el equipo. Toma el cargo de la presidencia nuevamente Daniel Ossa Giraldo, un viejo conocido del club que ya sabe lo que es quedar campeón con el equipo.

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Medellín estrena presidente para la Copa Libertadores

Independiente Medellín le vuelve a dar una alegría más a los hinchas tras confirmar su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen en el cual tuvieron que pasar por dos fases previas pero lograron su objetivo.

El equipo comandado por Alejandro Restrepo ha venido de menos a más en el semestre de apertura de la temporada 2026. No arrancó de buena manera en la Liga Betplay, pero con el pasar de los partidos el estratega fue afianzando su idea de juego y trabajando de buena manera con los nuevos fichajes del club, lo que quedó evidenciado justamente en la Copa Libertadores.

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Ahora asume el proyecto deportivo una gran figura como lo es Daniel Ossa, quien regresa a la presidencia luego de haber acompañado a la institución desde 2019 en diferentes roles directivos.

Ossa causa grandes sensaciones en los fanáticos, con los que construyó una buena relación durante su mando. Además, porque también se reconoce el crecimiento comercial y el desarrollo de proyectos estratégicos que hoy continúan construyendo el futuro de la institución, tal como lo es el fortalecimiento de la cantera que les ha permitido contar con destacadas jóvenes figuras.

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¿Cómo le fue a Medellín bajo el mando de Daniel Ossa?

Durante su anterior etapa al frente del club, el Deportivo Independiente Medellín vivió momentos deportivos importantes, entre ellos la obtención de dos Copas BetPlay, la presencia en finales de Liga y el regreso constante del equipo a instancias definitivas del fútbol colombiano, consolidando un proyecto competitivo que devolvió al 'Poderoso' al protagonismo.

En esta nota

Independiente Medellín Copa Libertadores Alejandro Restrepo Fútbol Colombiano

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