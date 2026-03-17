¿Kevin Mier estará en Fecha FIFA? Cruz Azul confirmó decisión inmediata

La Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo tendrá que confirmar la elección de los tres arqueros que tendrá para la Fecha FIFA de marzo y los guardametas que estarán en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Entre las opciones estaría Camilo Vargas, seguramente titular, David Ospina, Álvaro Montero o Kevin Mier.

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Álvaro Montero sería la opción, dado que el portero de Vélez Sarsfield se ganó la posición en Argentina, mientras que Kevin Mier no está jugando y acelera su recuperación de una lesión por una fractura de tibia en su pierna derecha el 8 de noviembre de 2025. Días después fue operado y ya en marzo está con la posibilidad de jugar.

Su llegada al primer equipo de Cruz Azul ha sido lenta y con la primera decisión de Nicolás Larcamón de ponerlo a entrenar y ganar regularidad con el equipo Sub-20 para irlo involucrando antes de volver a contar con su titularidad en el arco cruzazulino. De hecho, ya habría fecha para su debut.

NICOLÁS LARCAMÓN LE ABRIÓ LA PUERTA DE REGRESO A KEVIN MIER

Cruz Azul se juega las cartas en la Copa de Campeones de la Concacaf enfrentando a Rayados de Monterrey en los octavos de final de dicha competencia en la que la máquina cementera sacó el buen resultado en el primer partido con un 2-3 a favor. Ahora espera respetar la casa.

En ese partido no estará todavía Kevin Mier, pero el arquero colombiano aspira seguir vivo en la competencia en los cuartos de final. Su estreno entonces no será contra Rayados de Monterrey en el torneo internacional, sino que podrá sumar sus primeros minutos en la Liga MX en la próxima fecha.

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De acuerdo con información de Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, el club estaría pensando en citar a Kevin Mier para ser titular en el partido ante Mazatlán de la siguiente fecha de la Liga MX. Andrés Gudiño será el arquero inicialista contra Rayados de Monterrey, mientras que Kevin volvería para el rentado local.

Nicolás Larcamón afirmó en rueda de prensa que, “respecto de lo de Kevin, es parte de la planeación de su vuelta a las canchas, es valorarlo sobre todo para lo que es el último partido antes del receso, mismo el amistoso que tenemos previsto para el receso, por el momento seguimos considerándolo a 'Gudi' como el arquero que va a afrontar el partido de vuelta para la semana".

POSIBLE FECHA DEL DEBUT DE KEVIN MIER EN CRUZ AZUL

Con esa posibilidad de que debute en el campeonato mexicano, Kevin Mier sumaría sus primeros minutos en el torneo custodiando el arco cruzazulino el próximo viernes 20 de marzo a partir de las 10:06 de la noche en horario colombiano enfrentando a Mazatlán. Seguramente, Néstor Lorenzo deberá estar pendiente para ver su rendimiento en la cancha.

Todavía no es asegurado que el oriundo de Barrancabermeja sea inicialista en el partido ante Mazatlán, pues, todo es especulación de acuerdo con lo dicho por el entrenador argentino que valoraría ponerlo para que sume regularidad antes de la Fecha FIFA y previo a amistosos que Cruz Azul tiene programados.

En caso de que Andrés Gudiño juegue ante Mazatlán, el plan con Kevin Mier sería alinearlo en los amistosos y luego en el siguiente partido de la Liga MX contra Pachuca en condición de local.

¿LE ALCANZARÁ A KEVIN MIER PARA VOLVER A LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Por la cercanía de los amistosos de la Fecha FIFA de marzo ante Croacia y Francia, se espera que Kevin Mier no vaya a ser tenido en cuenta en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Esto podría ayudar al colombiano a tomar regularidad en Cruz Azul por los amistosos que disputará el equipo mexicano.

El ex Atlético Nacional espera con ansias jugar sus primeros minutos, estar en forma y ser tenido en cuenta como uno de los tres arqueros para la Selección Colombia en las siguientes jornadas previas al Mundial, y claro, estar como una opción en la Copa del Mundo.