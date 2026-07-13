Cali ganó importante partido al equipo más campeón de Perú

Deportivo Cali se encuentra llevando a cabo trabajos de pretemporada de la mano de Rafael Dudamel, el estratega venezolano que regresó a tomar las riendas del club tras la salida de Alberto Gamero y que desde entonces ha conseguido importantes resultados, durante el cierre de la Liga Betplay de apertura y ahora a nivel internacional.

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Dudamel comenzó primero a conformar su nueva plantilla de jugadores y en busca de obtener mejores resultados deportivos e ir afianzando su idea de juego con los nuevos futbolistas, organizó un compromiso amistoso frente a Alianza Lima, en condición de visitante, y en el cual se llevó a favor el marcador.

Cali venció a Alianza Lima en amistoso internacional

Cali sumó su primer resultado favorable del semestre de clausura de la temporada 2026 en una serie internacional venciendo 2-0 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana.

La apertura del marcador llegó gracias a Steven Rodríguez, a tan solo un minuto de haber comenzado el encuentro, habiendo aprovechado una acción ofensiva del conjunto vallecaucano protagonizada por Fabián Viáfara desde la banda derecha, quien envió un centro al área que terminó definiendo con precisión 'Titi' y poner en ventaja al 'azucarero'.

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Durante el resto de la primera parte, Alianza Lima intentó reaccionar mediante el juego por los costados y algunas aproximaciones al área rival, pero la defensa del Deportivo Cali respondió con solidez para conservar la diferencia antes del descanso.

En la segunda mitad, el conjunto colombiano mantuvo el orden táctico y continuó generando oportunidades en ataque. Esa insistencia tuvo recompensa en el cierre del partido cuando Daniel Giraldo apareció para marcar el segundo gol del compromiso.

¿Cuándo debuta Cali en la Liga Betplay?

La Liga Betplay 2026 de clausura está a punto de comenzar, una vez termine la Copa Mundial, y el primer reto de Rafael Dudamel con sus nuevos dirigidos será en condición de local enfrentándose a Jaguares el 24 de julio sobre las 20:15 hora local.

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Nicolás Benedetti ya está en Colombia

Y ya que se habla de los refuerzos del Cali, el equipo anunció que llegó a un acuerdo con el reconocido mediocampista ofensivo Nicolás Benedetti, que estuvo durante varios años en la Liga MX.

“El Club Profesional Deportivo Cali S.A. comunica a sus accionistas, hinchas, medios de comunicación y opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Nicolás Benedetti para su regreso a nuestra institución”, informó el club.