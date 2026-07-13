Millonarios contrató futbolista que no podrá debutar en Liga Betplay

Fabián Bustos y sus dirigidos se vuelven a robar el protagonismo en medio de la pretemporada, ya que se encuentran llevando a cabo los respectivos trabajos de entrenamiento y las directivas del club se centran en el respectivo mercado de fichajes, en donde ya han hecho varios movimientos interesantes.

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El cuadro 'embajador' comenzó anunciando varias salidas de la institución, por un momento llegó a preocupar a los hinchas por la falta de contrataciones, pero poco a poco se fue reestructurando, anunció ya los nuevos fichajes entre los cuales se encuentra Andrey Estupiñán, el goleador de la Liga Betplay 2026 de apertura con el cual tendrían un inesperado problema debido a una sanción previa.

Andrey Estupiñán no podrá jugar con Millonarios en el arranque de la Liga Betplay

Millonarios comienza con un par de tropiezos una nueva edición de la Liga Betplay, ya que cuando empezaba a mejorar su panorama en medio de la pretemporada apareció una noticia desafortunada en cuanto a las sanciones pendientes con las que contarían algunos jugadores del club.

Entre las principales preocupaciones del conjunto 'embajador' está la sanción pendiente que tiene Andrey Estupiñán por parte de Dimayor.

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El delantero de 32 años fue confirmado recientemente por Millonarios como su nuevo delantero, pero con un previo problema con el que venía de Deportivo Pasto y es que en el último partido que jugó por los cuartos de final de la Liga Betplay de apertura fue sancionado.

Estupiñán recibió la tarjeta roja frente a Deportes Tolima y esta sanción debería cumplirla con la camiseta de Millonarios, perdiéndose el debut frente a Atlético Bucaramanga.

Andrés Llinás también se perderá el debut de Millonarios

Otro de los dolores de cabeza con los que llega el estratega argentino a la primera jornada de la competencia local estaría protagonizado por Andrés Llinás, el defensor central que se perdería el compromiso ante Bucaramanga por cumplir con la acumulación de tarjetas amarillas que tenía pendiente.

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¿Cuándo será el debut de Millonarios en la Liga Betplay?

El primer compromiso con el que Millonarios tendrá la opción de comenzar a reivindicarse con su hinchada tras los malos resultados e iniciar con el sueño de la obtención del título de la liga, será enfrentándose a Atlético Bucaramanga el sábado 25 de abril en el Estadio El Campín sobre las 18:10 hora local.