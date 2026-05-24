En las horas de la tarde de este domingo 24 de mayo, los amantes del fútbol profesional colombiano vivieron acción por la fase de grupos de la Copa BetPlay, que lleva varios días en disputa.

Lea también Cali inició la barrida para el segundo semestre: confirmaron las primeras tres bajas

Duelo entre caleños y santandereanos

Este torneo, como bien se sabe, integra a los equipos de la primera división y de la segunda categoría. En la fase de grupos compiten los clubes que no clasificaron a las finales de la Liga y el Torneo.



Deportivo Cali se vio las caras, en condición de visitante, con Real Santander. Este compromiso correspondió a la quinta jornada del grupo A del certamen, que da cupo a la Copa Conmebol Sudamericana.

2 a 1 ganó el Cali

El equipo caleño, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, era, en el papel, más que favorito para llevarse el triunfo y bien, esto sucedió. Deportivo Cali obtuvo el triunfo por 2 goles a 1.



Con este resultado, el equipo verde y blanco de la capital del Valle del Cauca llegó a la primera casilla de la tabla de posiciones del grupo con 12 puntos. Real Santander terminó último sin unidades.

Lea también Cali sufre por la mano dura de Dimayor: nueva sanción los pone contra las cuerdas

Cali va por el trofeo

De esta manera, el conjunto caleño recontra confirma su clasificación a la siguiente ronda del torneo. Los entrenados por Rafael Dudamel harán todo lo posible por conseguir el trofeo.



El trabajo, sin lugar a dudas, no será para nada fácil, pero tampoco se puede decir que va a ser una labor imposible. Además, se espera que el club haga un buen mercado de fichajes en los próximos días.