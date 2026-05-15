Por la tercera fecha del grupo A de la Copa BetPlay, que reúne a los equipos de la primera división con los de la segunda categoría, se enfrentaban Boca Juniors de Cali y Deportivo Cali.



Al ser local el conjunto de la B, el compromiso se llevaba a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Al minuto siete del primer tiempo, el defensa central Felipe Aguilar marcó la apertura en el marcador para el conjunto azucarero.

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Solo se jugó el primer tiempo

Tan solo dos minutos después, Steven Rodríguez convirtió el segundo tanto para el equipo que es dirigido por el venezolano Rafael Dudamel y que no se clasificó a las finales de la liga colombiana del primer semestre del año.



El partido transcurría con total normalidad y en la adición, el juez central otorgó dos minutos, de los cuales solo se alcanzaron a jugar 30 segundos, esto porque, de manera inesperada, se decidió suspender el cotejo. Se entendió que hasta ahí se jugó el primer tiempo.

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Problemas de orden público

De acuerdo con la transmisión oficial de Win Sports, el partido se tuvo que suspender por una situación de orden público a las afueras del escenario deportivo. Hasta el momento, ambos equipos permanecen en sus camerinos.



Se espera que la situación se pueda resolver de la manera más pronta posible. Aunque no asistieron muchos hinchas al estadio Olímpico Pascual Guerrero, a las afueras del estadio sí se quedaron muchos.

Se espera comunicado de la Dimayor

Estas personas, al parecer, serían las que están generando desmanes en las inmediaciones del escenario deportivo. Habrá que esperar para conocer qué terminará sucediendo con el compromiso. También se aguarda por un comunicado oficial sobre el tema desde la Dimayor.



