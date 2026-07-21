Cali puso la cara al tema de la salida de Pedro Gallese

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano sigue dejando varios movimientos en los equipos de la Liga Betplay, con esperados regresos, nuevas contrataciones, pero también inesperadas salidas.

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Uno de los clubes que cubre todo lo mencionado anteriormente es Deportivo Cali, el cual hizo una reestructuración bastante grande para que Rafael Dudamel pueda trabajar de la mejor manera, razón por la cual se empieza a aclarar la situación con Pedro Gallese, quien supuestamente estaba a punto de salir del club, pero desde la mesa directiva se aclaró que su intención es continuar con el peruano.

Pedro Gallese se quedaría en Cali

Deportivo Cali se encuentra llevando a cabo trabajos de pretemporada de la mano de Rafael Dudamel, el estratega venezolano que regresó a tomar las riendas del club tras la salida de Alberto Gamero y que desde entonces ha conseguido importantes resultados, durante el cierre de la Liga Betplay de apertura y ahora en medio del mercado de fichajes.

Por el momento se han hecho oficiales importantes contrataciones como la de Leyser Chaverra y Nicolás Benedetti, Edwin Velasco, José Moya, Kalazán Suárez, pero también las renovaciones de Avilés Hurtado y Fabián Viáfara.

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Así mismo se tuvieron que anunciar un par de salidas como la de Andrés Correa, Felipe Aguilar y, por el momento se mantiene en suspenso la de Pedro Gallese, el guardameta de la Selección de Perú, tras un supuesto interés por parte de Alianza Lima.

En las últimas horas se dio a conocer que el conjunto peruano querría contratar a Pedro Gallese, pero desde la directiva de Deportivo Cali se confirmó que, por ahora, no hay ninguna oferta sobre la mesa y que deberá cumplir con el resto de contrato que aún tiene, tal como aclaró Felipe Restrepo, gerente General del ‘Azucarero’.

“No tenemos conocimiento del interés formal de club alguno, para la desvinculación de Pedro Gallese. Tiene contrato con nosotros por año y medio. La voluntad del club es que se cumpla con dicho contrato a cabalidad”, señaló en diálogo con TV Perú Deportes.

Cali le quitaría figura a Nacional

Aparte de estos fichajes y de Nicolás Benedetti que no ha sido presentado todavía, Cali se empieza a mover con otro fichaje internacional que jugó en Atlético Nacional en el primer semestre de la Liga BetPlay. Se trata del extremo venezolano, Eduard Bello.

Hace unas semanas apareció el rumor de la salida de Eduard Bello en Atlético Nacional. El extremo podría llegar al Deportivo Cali en condición de cedido. De acuerdo con información de Nel Sandino, Bello estaría en negociaciones para firmar con el equipo vallecaucano.

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Cali venció a Alianza Lima en amistoso internacional

Dudamel comenzó primero a conformar su nueva plantilla de jugadores y en busca de obtener mejores resultados deportivos e ir afianzando su idea de juego con los nuevos futbolistas, organizó un compromiso amistoso frente a Alianza Lima, en condición de visitante, y en el cual se llevó a favor el marcador.

Cali sumó su primer resultado favorable del semestre de clausura de la temporada 2026 en una serie internacional venciendo 2-0 a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana.